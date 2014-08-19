به گزارش خبرنگار مهر، تقی نوربخش صبح سه شنبه در سمینار کشوری طب سالمندان، اظهار کرد: 65 درصد مستمری‌بگیران حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند که این رقم مطلوب نبیست و در حالی که هزینه‌های معیشتی افزایش می‌یابد، سالمند هم باید دستمزد بیشتری دریافت کند.

وی عنوان کرد: در صورتی که مهمترین وظیفه سازمان بیمه‌گر ایجاد امنیت اجتماعی شمرده شود و وظیفه بیمه‌ای آن را خرید و توزیع ریسک تلقی کنیم و وظیفه سازمان بیمه‌گر اجتماعی در مقابل جمعیت سالمندی کشور تعیین می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه تاکید کرد: مدیریت جدید در سازمان تأمین اجتماعی ابعاد نیازهای جمعیت سالمندی را مورد توجه قرار داده و برنامه‌هایی برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران در دست اجراست.

نوربخش با تاکید بر اینکه 4 میلیون و 100 هزار نفر شامل افراد بالای 60 سال زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ افزود: نیمی از جمعیت سالمند کشور سالمندان بالای 60 سال هستند که به دلایل فیزیولوژی، اجتماعی و روانی دارای نیازهای خاصی هستند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: 39 میلیون و 200 هزار نفر بیمه شده تأمین اجتماعی داریم و از این تعداد 17 میلیون نفر بیمه شده اصلی داریم که این جمعیت نیمی از جمعیت کل کشور را هستند.

وی با بیان اینکه ابعاد زندگی سالمندان تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های این سازمان است افزود: باید از تجارب سالمندان استفاده کرد.

وی گفت: اغلب سالمندان کشور شاغل نیستند و این افراد یا مستمری‌ می‌گیرند و یا علاوه بر مستمری شاغل نیز هستند.

نوربخش بیان کرد: آلزایمر، چاقی، پوکی استخوان از بیماریهای گریباگیر سالمندان است که هزینه‌های بی‌شماری را بر آنان تحمیل می‌کند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه بیان کرد: هزینه‌های یک مستمری‌بگیر 3.7 برابر نیروهای مولد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است.

نوربخش گفت: در بعد معیشتی سالمندان طبق ماده 96 تأمین اجتماعی که باید برابر با نرخ تورم سالانه میزان مستمری افزایش یابد.

وی تاکید کرد: برای نخستین بار پس از سه دهه سازمان تأمین اجتماعی در حال اجرایی کردن این ماده است و در برنامه‌ای یک ساله افزایش 25 درصدی ر شاهد خواهید بود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: 56 درصد مستمری‌بگیران حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند که این رقم مطلوب نبیست و در حالی که هزینه‌های معیشتی افزایش می‌یابد سالمند هم باید دستمزد بیشتری دریافت کند.

نوربخش گفت: در خواروبار و مسکن نیز در سازمان تأمین اجتماعی رشد 50 درصدی را در سال جاری داشته‌ایم و برای درمان سالمندان نیز گام‌های بلندی برداشته شده است و قرار بر ایجاد مراکز درمانی در این خصوص است.

وی با ابراز تاسف از اینکه آمار بیماری‌های مزمن در کشور بالاست و باید کنترل‌های لازم در این زمینه انجام شود؛ افزود: بیماری‌های مزمن در سالمندان بیشتر دیده می شود و نیاز به توجه بیشتر نیز دارد.

وی بر اهمیت پیشگیری تاکید و گفت: در آینده‌ مستمری‌بگیران با آغاز پرونده مستمری معاینه کامل پزشکی خواهند شد تا اقدامات لازم برایشان انجام شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: استقرار کارت هوشمند در مرحله اول برای مستمری‌بگیران در رابطه با درمان سالمندان به عنوان یکی دیگر از اقدامات این سازمان است.

وی همچنین ابراز امیدورای کرد با اجرای کامل نظام تحول سلامت تا پایان سال مستمری‌بگیران و بازنشستگان هیچ هزینه‌ای را در مراکز دولتی پرداخت نکنند.

نوربخش همچنین بر اهمیت تامین امنیت روانی سالمندان در کشور تاکید کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کانون‌های بازنشستگی، برنامه‌های سیاحتی، فرهنگی و تفریحی را در دستور کار دارد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: افزایش سطح آگاهی‌های سالمندان مطالبات آنان را نیز افزایش داده و باید برای این مطالبات برنامه‌ریزی شود.