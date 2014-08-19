وزیران در مجلس ناهار می خورند اما نمایندگان را در ریاست جمهوری راه نمی دهند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی حسن کامران دستجردی نماینده مردم اصفهان در نطق میان دستور ضمن تقدیر و تشکر از نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق گفت: از نوری مالکی تشکر می کنم که بانی وحدت شد، همین وحدت باعث شد سد موصل آزاد شود.

وی افزود: شما دیدید که مصری ها چه تاوانی را دادند، ما می خواستیم به غزه برویم اما مصر همراه صهیونیست ها شد و این اجازه را به ما نداد.

نماینده مردم اصفهان با اشاره به اینکه آمریکا و انگلیس در همه جا جای پا دارد ادامه داد: از 28 مرداد در ذهن ایرانی ها جا گرفته است که آمریکا مداخله گر بوده و نه به مردم غزه و نه به سیاه پوستان افریقا رحم نکرده است.

کامران گفت: مصر و آمریکا بدانند که در سال 2014 ایشا الله ریشه صهیونیست خواهد سوخت.

وی در بخش دیگری از نطق خود گفت: 20 سال در این مجلس بوده ایم اما اینکه نهاد ریاست جمهوری راهمان ندهد کار درستی نیست، کار نداریم به اینکه از ریاست جمهوری وقت داریم یا نه اما وقتی وزیر به مجلس می آید در مجلس ناهار می خورد و نماز می خواند، در هر کمیسیون هم که باز باشد در آن کمیسیون جای بالایی دارد. وکیل مساوی وزیر است، به خودم، شما و هیات رئیسه به خاطر این نوع رفتارهای اربابی تسلیت می گویم.

این نماینده مجلس افزود: به آقای انصاری (معاون پارلمانی رئیس جمهور) گفتیم در را باز کنید نماز بخوانیم گفتند بروید اتاق خودم نماز بخوانید، این توهین است و باید نسبت به آن عذرخواهی شود.

نماینده مردم اصفهان خاطر نشان کرد: شما از شهید رجایی و باهنر یاد بگیرید که وقتی آقای سلطانی برای اتاقشان موکت خریده بودند به او گفتند خودتان پولش را بدهید، نباید اشرافی گری باشد باید ارباب رجوع را تکریم نمود.