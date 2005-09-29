ايران با تمام ظرفيت براي كمك به برقراري امنيت و حاكميت مشروع در عراق آمادگي دارد// بحران در عراق ناشي از حضور نيروهاي اشغالگر است// ايران يكجا تاوان جنگ و نا امني و مساله آوارگان در منطقه را مي پردازد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، وزير كشور در اين ديدار با بيان اينكه رفتار جمهوري اسلامي نشان داده كه در اين راه ثابت قدم و جدي است، امنيت در عراق را از مسائل حائز اهميت برشمرد و گفت: متأسفانه وضعيت ناامني نه تنها براي مردم عراق و استقرار حاكميت آن مشكل ساز شده بلكه اين مشكلات به كشورهاي همسايه نيز سرايت و منتقل شده است.

وي با اشاره به شهادت 120 نفر از مرزبانان جمهوري اسلامي در درگيري با خرابكاران در مرزهاي مشترك با عراق و نيز انفجار هاي چندي پيش در شهر اهواز و لوله هاي نفت استان خوزستان اضافه كرد: در ميان گروه هايي كه در جنوب ايران دستگير شدند، برخي تبعه عراقي و برخي نيز تبعه ايراني هستند كه به عراق رفته و در آنجا آموزش ديده و تجهيز شده و براي انجام عمليات خرابكارانه به ايران آمده اند.

وزير كشور در ادامه به فعاليت هاي گروهك منافقين اشاره و اظهار داشت كه پرونده امريكايي ها در خصوص اين گروه خيلي سنگين است و با شعارهاي ضد تروريستي آنها سازكاري ندارد.

وزير كشور جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر اين كه رفراندوم قانون اساسي براي شكل گيري و تشكيل دولت دموكراتيك در عراق بايد هرچه زودتر برگزار شود، تصريح كرد: ايران با تمام ظرفيت ها آماده همكاري است و بخصوص وزارت كشور با درك اين مساله كه تأمين امنيت در جهت تحقق دولت دموكراتيك، مهم ترين مسأله براي عراق است، براي تأمين امنيت و كمك به امنيت عراق آمادگي كامل دارد.

پورمحمدي همچنين با اشاره به برگزاري اجلاس بعدي وزيران كشور همسايه عراق، از نماينده سازمان ملل خواست كه براي تحقق برگزاري آن در جهت ثبات و امنيت عراق كمك و همكاري كند.

وزير كشور ايران افزود: بخش عمده اي از بحران در عراق ناشي از حضور نيروهاي اشغالگر است و ادامه اين وضعيت ديگر چندان وجاهت و مطلوبيت ندارد بلكه فقط عامل تحريكي براي تروريست ها است و در صورت ادامه درگيري ها و كشتارهاي خونين، ديگر امكان ثبات و آرامش در اين كشور وجود نخواهد داشت.

پورمحمدي در ادامه با اشاره به مساله حضور پناهندگان عراق در ايران و تمايل حدود يكصد هزار از آنها براي بازگشت به كشورشان و نير علاقه زوار ايراني براي سفر به عتبات عاليات، به مشكلات پناهندگان افغاني برسرراه بازگشت به كشورشان پرداخت و گفت: مشكلات متعدد زندگي و وضعيت نامناسب معيشتي و بهداشتي و نا امني موجود در افغانستان، آنها را از بازگشت به كشورشان بازداشته است.

او خاطرنشان كرد كه ايران به صورت يكجا تاوان جنگ ها و درگيريهاي منطقه، مساله آوارگان و نا امني ناشي از فعاليت هاي تروريستي را مي پردازد.

وزير كشور با اشاره به افزايش توليد مواد مخدر در افغانستان و تبعات آن در ايران و افزايش آمار معتادان و زندانيان مواد مخدر، از اينكه مشكل تروريست ها و مواد مخدر عليرغم فعال بودن سازمان ملل همچنان وجود دارد، اظهار تأسف كرد.

بنا براين گزارش، قاضي اشرف جهانگير نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل در امور عراق نيز در اين ديدار گفت: دستور كار و هدف اصلي ما مساعدت به دولت و ملت عراق براي ايجاد يك ساختار سياسي و ارائه خدمات اوليه به آنها است.

وي با اشاره به برگزاري نشست هاي مختلف از قبيل كنفرانس ملي، مجمع ملي و مجمع انتقالي در سال گذشته تا كنون و برگزاري انتخابات قانون اساسي در ماه ژانويه آينده، اين انتخابات را بسيار حائز اهميت خواند و گفت: واقعيت بسيار پيچيده است.

بحث پذيرش قانون اساسي در ارتباط با مسائل سياسي و مسائل سياسي نيز در ارتباط با قانون اساسي است. بنابراين تلاش سازمان ملل به ترغيب همگان در جهت آشتي عمومي و گفتگو معطوف است و قانون اساسي اين توانايي و ظرفيت را دارد كه همه اقشار عراق را تحت پوشش خود قرار داده و صلح و ثبات را بوجود آورد.

نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل در امور عراق در ادامه نقش گروه ها و احزاب سياسي عراق را با اهميت برشمرد و بر ضرورت وحدت رويه و اتحاد آنها از طريق گفتگو و درك متقابل تاكيد كرد.

قاضي اشرف جهانگير نقش ايران را در اين راستا بسيار سازنده و اذعان كرد كه ايران بارها تشويق و تاكيد كرده كه نقش سازمان ملل بايد افزايش پيدا كند و افزود: ما هم در تلاش هستيم كه نقش خودمان را توسعه دهيم.

نماينده ويژه دبير كل سازمان ملل در امور عراق بر لزوم اتخاذ موضع متحد از سوي كشورهاي همسايه عراق در راستاي حمايت از اين كشور تاكيد و با توجه به عدم مشاركت برخي از احزاب در انتخابات ماه ژانويه از اينكه اين گروه ها در انتخابات آتي عراق نيز شركت نداشته باشند، ابراز نگراني كرد و تلاش براي متقاعد ساختن آنها در جهت مشاركت و حضور در انتخابات آتي عراق را يك ضرورت و مساله حائز اهميت خواند.