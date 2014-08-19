موارد زیست محیطی و انسانی در روش دستی بازیافت قراضه های آهن لحاظ نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاکی در نشست خبرنگاران با فعالان صنعت استان اصفهان، هدف از تاسیس این شرکت را کمک به صنعت بازیافت و فولاد کشور دانست و گفت: این شرکت با تکنولوژی "شردر" قصد دارد چرخه فولاد کشور را تکمیل کند.

وی با بیان اینکه در روش دستی بازیافت قراضه های آهن موارد زیست محیطی و انسانی لحاظ نشده است، افزود: متاسفانه در صنعت بازیافت فلزات و نحوه استحصال آنها در کشور از تکنولوژی های منسوخ استفاده می شود که از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست.

عضو هیات مدیره شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان تصریح کرد: با تکنولوژی شردر قراضه های آهن با کمترین آسیب انسانی و زیست محیطی به محصول نهایی تبدیل می شود در حالی که در روش سنتی میزان آسیب جسمی، روانی و خطر مرگ بسیار بالا است.

وی با اشاره به اینکه بازیافت قراضه های آهن و تولید محصول نهایی آلودگی زیست محیطی ندارد، گفت: در روش شردر تمام ناخالصی های فلزی و غیر فلزی از قراضه ها جداسازی می شود و محصول نهایی دارای همگنی و چگالی خاصی است.

تاکی تصریح کرد: ضایعات فلزی که شردر می شوند بالای 99 درصد راندمان ذوب دارند همچنین زمان ذوب آنها به 15 دقیقه کاهش یافته که موجب ذوب بیشتر قراضه ها می شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت اسمی دستگاه شردر بین 140 تا 170 تن است، گفت: این دستگاه تا 200 تن در ساعت ظرفیت افزایش تولید و بازیافت قراضه آهن دارد.

عضو هیات مدیره شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان در ادامه با اشاره به اینکه این مجموعه علاوه بر تغییر چرخه صنعت بازیافت قراضه، سیستم خرید و فروش کارخانه را تغییر داده است، گفت: واحد تولید، خرید و فروش این مجموعه به صورت جداگانه فعالیت می کند و مشتری برای ما تعیین قیمت کرده به گونه ای که محصول به صورت مهندسی قیمت گذاری می شود.