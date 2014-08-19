به گزارش خبرگزاری مهر، این بازی رایانه ای از مهر ماه سال 91 با موضوع دفاع مقدس و با رویکرد جنایت های شیمیایی و میکروبی رژیم بعث عراق در هشت سال دفاع مقدس در حال طراحی و ساخت است و در حال حاضر مراحل پایانی تولید خود را سپری می‌کند .

مدیر پروژه ، کارگردان هنری، سرپرست تیم برنامه نویسی و دیگر عوامل سازنده این بازی رایانه‌ای در غرفه شرکت سپید طراحان پارسیان حضور خواهند داشت و ضمن ارائه گزارش از روند تولید این محصول تا کنون، پاسخگوی سوالات علاقمندان به بازی‌های رایانه‌ای خواهند بود.

در طول برگزاری این نمایشگاه بخش‌هایی از صحنه‌های گرافیکی این بازی رایانه‌ای به نمایش در خواهد آمد.

این نمایشگاه از اول تا هفتم شهریور ماه سال ۱۳۹۳ از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۱ در محل بوستان گفت و گو پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود.



