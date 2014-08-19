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۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۳۸

مسیبی:

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در زنجان آغاز شد

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در زنجان آغاز شد

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی در استان زنجان آغاز شد.

امیرعلی مسیبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : این نمایشگاه از 28 مردادماه تا 31 مرداد سال جاری توسط شرکت آرتا نمانگر اردبیل در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی کاسپین زنجان آغاز شد.

وی  فضای لازم برای این نمایشگاه را  11 هزار و 300 مترمربع  اعلام کرد.

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در این نمایشگاه 150 واحد تولیدی و بازرگانی حضور دارند.

مسیبی تاکید کرد: در این نمایشگاه واحدهای تولیدی از استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، فارس، گلستان، همدان، یزد، کردستان، مرکزی، قم و مازندران حضور دارند.

وی در ادامه افزود: در این نمایشگاه همچنین چندین نمایندگی خارجی هم محصولات خود را به معزض نمایش خواهند گذاشت.

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، گفت: زمان بازدید از این نمایشگاه بعداز ظهرها از ساعت 16 تا 21 شب می باشد.

 

کد مطلب 2353043

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