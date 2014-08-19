14 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج تحصيل مي كنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربان كياني ظهر امروز سه شنبه در جريان بازديد معاون دانشگاه آزاد و رئيس سازمان سما از مدارس و آموزشكده فني و حرفه اي سماي سنندج اظهار داشت: در حال حاضر قريب به 14 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج در رشته هاي مختلف تحصيل مي كنند.

وي با بيان اينكه يكي از سياست اصلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج توجه به تحصيلات تكميلي است، ادامه داد: طي دو سال اخير تمامي رشته هاي اضافه شده به واحد سنندج در حوزه تحصيلات تكميلي بوده است و هم اكنون چندين درخواست در نوبت بررسي و اخذ مجوز قرار دارد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج گفت: در راستاي توجه به تحصيلات تكميلي، تمامي رشته هاي كارداني در واحد سنندج به آموزشكده سما واگذار شده است و در حال حاضر هيچ دانشجويي در مقطع كارداني در واحد سنندج پذيرش نمي شود.

وي با اشاره به ظرفيت هاي استان كردستان براي توسعه آموزشكده هاي سما عنوان كرد: كردستان ظرفيت هاي لازم براي افزايش شمار آموزشكده هاي فني و حرفه در ساير شهرستان ها به ويژه مريوان و بانه را در اختيار دارد و به همين دليل بايد توسعه اين مراكز در دستور كار قرار گيرد.

كياني با اشاره به ظرفيت هاي دانشگاه آزاد اسلامي مريوان بيان كرد: دانشگاه آزاد اسلامي در مريوان ظرفيت هاي خوبي را در حوزه سخت افزاري در اختيار دارد و به همين دليل بايد از اين ظرفيت ها براي توسعه آموزشكده هاي فني و حرفه اي و همچنين مدارس بهره برداري كرد.

وي از آمادگي خود براي حمايت از مدارس و آموزشكده هاي فني و حرفه اي سما خبر داد و يادآور شد: حمايت از سما يكي از برنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج بوده است و در همين راستا نيز ما در آينده باز هم تلاش خواهيم كرد كه از اين بخش حمايت كنيم چرا كه حمايت از حوزه هاي آموزش و آموزش عالي يكي از نيازهاي اصلي استان كردستان به شمار مي رود.

معاون سما واحد سنندج نيز در اين بازديد با ارائه گزارشي اظهار داشت: در حال حاضر قريب به دو هزار دانشجو در آموزشكده سما تحصيل مي كنند كه انتظار مي رود با اطلاع رساني هاي صورت گرفته و همچنين افزايش شمار رشته هاي تحصيلي اين وضعيت بهبود يابد.

انور خسروي با اشاره به فعاليت مدارس زيرمجموعه سما در استان كردستان عنوان كرد: يكي از نيازهاي اصلي اين بخش ايجاد فضاي فيزيكي است كه البته در طول دو سال اخير پروژه هاي خوبي اجرايي شده است و ما تلاش مي كنيم كه با استفاده از حمايت هاي مركز زمينه براي توسعه بيشتر اين بخش را فراهم كنيم.

وي در پايان از حمايت هاي واحد سنندج به ويژه دكتر كياني تقدير كرد و افزود: خوشبختانه هم اكنون حمايت هاي خوبي از سما صورت مي گيرد و در همين راستا ما تلاش مي كنيم كه در سال جاري مدارس و آموزشكده فني و حرفه اي را در شهرستان هاي مريوان و بانه راه اندازي كنيم.

حجت الاسلام قلي زاده و همئت همراه، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و معاون سما واحد سنندج از مدارس و آموزشكده بازديد و از نزديك در جريان وضعيت اين بخش قرار گرفتند.