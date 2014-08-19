دو هزار و 200 معلم مازاد در خراسان رضوي وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسيني، ظهر سه‌شنبه در جلسه شوراي شهر مشهد با انتقاد از عدم مديريت منابع انساني در آموزش و پرورش اظهار كرد: نسبت معلم به دانش آموز در آموزش و پرورش يك به 20 و در سطح اين استان 1 به 12 است همچنين درحالي كه آمار معلم مازاد در كشور 50 هزار و نياز به معلم 55 هزار است اين استان داراي 2 هزار و 200 معلم مازاد بوده و به 6 هزار معلم نيز نياز دارد.

وي تاكيد كرد: 90 هزار معلم تربيت يك ميليون و 120 دانش آموز اين استان را بر عهده دارند و تعداد دانش آموزان 8 استان كشور كمتر از خراسان رضوي است.

وي با اشاره به اينكه ميزان اعتبارات آموزش و پرورش بايد از سرانه جمعيتي بيشتر باشد، افزود: 8.6 درصد دانش آموزان و 7.6 درصد معلمان و آموزشگاه هاي كشور در اين استان وجود دارد اما ميزان اعتبارات اين استان كه 5.6 درصد است با تعداد دانش آموزان همخواني ندارد لذا سهم آموزش و پرورش استان بايد بيشتر از سهم وسعت سرزميني باشد.

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي بيان كرد: 12 درصد از جمعيت دانش آموزان استثنايي در اين استان قرار دارد و اين دانش آموزان 5 برابر دانش آموزان معمولي هزينه دارند

وي با اشاره به اينكه از مجموع معلمين استان 21 هزار نفر در مشهد و 2 هزار و 700 نفر در حاشيه اين شهر هستند، گفت: از كل دانش آموزان اين استان 15 هزار نفر در مشهد قرار دارند و 13 درصد دانش آموزان مدارس شبانه روزي كشور در اين استان است

حسيني تاكيد كرد: سرانه فضای آموزشی 5.7 متر برای هر دانش‌آموز در سطح استان است.

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي با انتقاد از عدم مديريت منابع انساني در آموزش و پرورش گفت: نسبت معلم به دانش آموز در آموزش و پرورش يك به 20 و در سطح اين استان 1 به 12 است همچنين درحالي كه آمار معلم مازاد در كشور 50 هزار و نياز به معلم 55 هزار است اين استان به 6 هزار معلم نيازمند است.

وي عنوان كرد: 70 درصد مدارس و معلمين اين استان در روستاها قرار دارند كه اين ميزان 30 درصد دانش آموزان را تشكيل مي‌دهد و 30 درصد مدارس و معلمين نيز در شهرهاست كه 70 درصد جمعيت دانش آموزان را شامل مي شود.

به گفته وي تنها راه تامين نيروي انساني در بخش آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگيان است زيرا در حال حاضر اين حوزه با تعداد فراواني شبه معلم روبروست كه آشنايي با اين كار ندارند.

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي با اشاره به اينكه آموزش و پرورش سيستمي متمركز است، افزود: امروز سياست تمركززدايي و توجه به رویکرد مدرسه محوری بايد مدنظر قرار گيرد همچنين ارتقاء كيفيت به عنوان راهبرد اصلي آموزش و پرورش و ارتقاء مدیران آموزشگاه‌ها از اولويت هاي اين حوزه است.

وي با اشاره به افتتاح صندوق ذخیره معلمان استان، عنوان كرد: صندوق ذخیره معلمان استان مي تواند همکاری مناسبي با شورا و شهرداری داشته باشد و مي توان برخی مدارس را كه در منطقه ثامن قرار دارد برای اقامتگاه زائران در نظر گرفت و به شهرداری فروخت.

وي بيان كرد: آموزش و پرورش اين استان در نظر دارد اين اداره را از میدان شهداي مشهد منتقل كند و اين بخش را به عنوان اقامتگاه مناسبی برای زائران در نظر بگيرد و دراين راستا ضرورت دارد تا در مسائلي كه اختلاف نظر وجود دارد ميان آموزش و پرورش و شهرداری کمیته‌ای براي رسيدگي تشكيل شود.