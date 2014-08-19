طرح مبارزه با آفت سن گندم در 380 هزار هکتار از مزارع کرمانشاه اجرا می شود

علی اشرف منصوری با اشاره به فرا رسیدن هفته دولت، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه امسال برای هفته دولت، طرحهای بسیاری در دست افتتاح و بهره برداری دارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: یکی از این طرحهای افتتاحی، بهره برداری از ایستگاه پمپاژ آب در درودفرامان کرمانشاه است که این ایستگاه توانایی پمپاژ 400 لیتر آب در ثانیه را دارد.

منصوری با اشاره به اینکه این ایستگاه پمپاژ بیش از 600 هکتار از اراضی حاشیه خود را مشروب می کند، افزود: همچنین در هفته دولت شاهد بهره برداری از مجتمع پرورش قارچ در منطقه ماهیدشت کرمانشاه هستیم که پرسنل و کارکنان این مجتمع را فارغ التحصیلان رشته کشاورزی تشکیل می دهند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تاکید کرد: همچنین در هفته دولت در کرمانشاه شاهد بهره برداری از یک واحد گلخانه ای به مساحت 5 هزار متر مربع خواهیم بود.

وی اظهار داشت: طرح دیگری که در هفته دولت در قصرشیرین به بهره برداری خواهد رسید، ایستگاه پمپاژ سیداحمد در این شهرستان خواهد بود.

منصوری با اشاره به افتتاح چند واحد مرغداری در هفته دولت در کرمانشاه، گفت: همچنین در این هفته شاهد بهره برداری از یک واحد پرورش آبزی در استان کرمانشاه خواهیم بود.

وی در ادامه به برخی از ویژگی های استان کرمانشاه در بحث کشاورزی اشاره داشت و گفت:متاسفانه امسال شاهد طغیان آفت سن گندم در مزارع استان کرمانشاه بودیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تاکید کرد: امسال در سطح 380 هزار هکتار از مزارع استان کرمانشاه، طرح مبارزه با سن گندم را آغاز کرده ایم و در این حوزه نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 60 درصدی داشته ایم.

منصوری در ادامه با اشاره به اینکه در سطح 456 هزار هکتار از مزارع استان کرمانشاه طرح مبارزه با علفهای هرز صورت گرفته است، گفت: استان کرمانشاه در بحث مبارزه با علفهای هرز در مزارع نسبت به سال گذشته رشد 80 درصدی داشته است که این رکورد خوبی برای این استان در سطح کشور می باشد.