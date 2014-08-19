به گزارش خبرنگار مهر، بسیج دانشجویی 52 دانشگاه خراسان رضوی بیانیهای را در آستانه استیضاح وزیر علوم منتشر کرده و اين اقدام را قانونی و به حق دانستند.
در متن اين بيانيه آمده است، برخی جریانهای سیاسی در تلاشاند استیضاح فرجی دانا، وزیر علوم دولت یازدهم را با استفاده از انواع برچسبها به حاشیه برانند و تلاش این طیف تندرو برای فرار از پاسخگویی به سوالات منتقدان و تصحیح ایرادات آن وزارتخانه در حالی انجام میگیرد که رهبرمعظم انقلاب در اولین دیدار با هیئت دولت یازدهم بر لزوم تداوم رشد علمی در دانشگاهها و عدم تسلط جریانات سیاسی و غالب شدن فضای تنش در دانشگاهها تاکید داشتند.
در ادامه این بیانیه آمده است: وزیر منصوب در این وزارتخانه در حرکتی متضاد با انتصاب مدیران و شخصیتهای فعال در فتنه 88 فضای دانشگاه را دچار چالشهای سیاسی کرده ورشد علمی دانشگاهای کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
فرجی دانا در جلسات پیش از رای اعتماد با حضور در کمیسیونهای مختلف مجلس وعده هایی را به اعضای کمیسیونها و شخص رئیس مجلس داد، که اکنون و با عیان شدن عملکرد وی در راس این وزارتخانه وعدم تحقق وعدهها، استیضاح وی امری قانونی و به حق است.
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