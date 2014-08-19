دکتر علیرضا شهاب نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی ورزشی و رئیس کمیته حرفه‌ای انجمن فیزیوتراپی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد صحبت‌های دکتر محمد حاجی آقاجانی معاونت درمان وزارت بهداشت، ضمن بیان مطلب فوق گفت: معاونت درمان وزارت بهداشت به عنوان متولی امر درمان کشور و با لحاظ سه محور قانون مداری، اخلاق مداری و اعتدال گرایی که سر لوحه دولت محترم است و در حکم ابلاغی وزیر محترم بهداشت نیز به این معاونت اشاره صریح به آن شده، باید ابتدا در امر شناختن رشته‌های درمانی از حیث قانونی و آموزشی موفق یاشد تا بتواند به وظیفه محوله به درستی عمل کند.

وی افزود: متاسفانه ایشان در برنامه 20:30 با لفظ تکنسین از درمانگران فیزیوتراپی نام برده‌اند، در حالیکه این رشته در سه سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا آموزش داده می‌شود که این امر نشان دهنده عدم شناخت کافی ایشان از حوزه‌های درمانی است.

نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی ورزشی و رئیس کمیته حرفه‌ای انجمن فیزیوتراپی خاطرنشان کرد: در حالیکه در آمریکا، استرالیا، کانادا، هند و پاکستان فییوتراپیست‌ها در حال طی دوره‌های رزیدنتی و فلوشیپ هستند، در کشورمان مقاومت سوال برانگیزی برابر این رشته صورت می‌گیرد.

شهاب که عضو کادر پزشکی تیم ملی فوتبال ایران هم هست، اضافه کرد: درک درست جوامع پیشرفته پزشکی از این مهم که فیزیوتراپی هزینه‌های درمان تحمیل شده به کشور را کاهش می‌دهد، باعث خلوت شدن مراکز درمانی به دلیل توفیق در پیشگیری از بیماری‌ها می‌شود و کیفیت زندگی افراد را افزایش می‌دهد، هنوز در کشور ما مغفول است، نه تنها مغفول بلکه مورد حجمه.

وی در ادامه تاکید کرد: درخواست جامعه فیزیوتراپی از وزیر لایق و فرهیخته بهداشت، نگاه درست وزاتخانه به این رشته و توجه به الگوهای موفق جهانی در این باب است.

نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی ورزشی و رئیس کمیته حرفه‌ای انجمن فیزیوتراپی همچنین گفت: بهتر است معاونت محترم درمان، در خطاب قراردادن این بخش از جامعه پزشکی که در دوران جنگ تحمیلی و خدمات رسانی به جانبازان عزیز در حال ادای دین به انقلاب هستند، دقت بیشتری به خرج دهند تا یاس را جایگزین امید نوید داده شده رئیس جمهور محبوب نکنند.