درگیری نتانیاهو با لیبرمن به سبب تلاش برای مخفی کردن پیش نویس آتش بس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، "بنیامین نتانیاهو" در آخرین جلسه کابینه اسرائیل سعی در مخفی نگه داشتن جزئیات پیش نویس آتش بس ارائه شده از سوی مصر داشت اما ارسال نسخه ای از این پیش نویس به "آویگدور لیبرمن"، موجب شد که نخست وزیر و وزیر امور خارجه در مقابل هم قرار بگیرند.

بر اساس این گزارش، لیبرمن با انتقاد از این اقدام نتانیاهو خواستار توضیح نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره جزئیات آتش بس با غزه شده است.

این گزارش در حالی منتشر می شود که در روزهای گذشته نیز خبرهایی درباره انتقاد گروه های راست افراطی رژیم صهیونیستی از آتش بس و توافق انجام شده با نوار غزه منتشر شده بود.

در همین رابطه یکی از مقامات ارشد رژیم صهیونیستی به هاآرتض گفت: اقدام لیبرمن در نشان دادن نسخه ای از پیش نویس قرارداد آتش بس سبب شگفتی نتانیاهو شد چون این برای اولین بار بود که اعضای کابینه در جریان این مطلب قرار می گرفتند که مصر پیش نویسی را درباره آتش بس به تل آویو تحویل داده است.

به نوشته هاآرتض، اقدام لیبرمن در نشان دادن نسخه این پیش نویس سبب اعتراض تعداد دیگری از اعضای کابینه شد که همین امر نتانیاهو را در موقعیت تدافعی قرار داد و وی گفت : با این پیش نویس موافقت نکرده ام.

نتانیاهو بعد از گفتن این جمله به بهانه دیدار با تعدادی از شهرداران شهرهای جنوبی سرزمین های اشغالی جلسه کابینه را ترک کرده است.

روزنامه هاآرتض اشاره ای به این نکته که جزئیات این پیش نویس چه بوده نکرده است.