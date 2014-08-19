شهردار کلانشهر تبریز با استاندار و شهردار اسبق دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی قبل از ظهر سه شنبه در دیدار با یحیی محمدزاده و میر طاهر موسوی اظهار داشت: برای شتاب بخشی به روند توسعه، نیازمند تجارب مدیریتی هستیم و این موضوع را نه یک شعار تکراری، بلکه یک راهبرد تعیین کننده و موثر می دانیم.
وی اضافه کرد: شهرداری تبریز آمادگی برای استفاده از تجارب و سلایق مختلف مدیریتی را در اجرای پروژه های شهری دارد.
شهردار کلانشهر تبریز به بخشهای مختلف درآمد شهرداری تبریز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود 30 هزار میلیارد ریال بودجه مصوب به همراه 14 هزار میلیارد ریال به صورت ال سی داخلی و تسهیلات بانکی و 600 میلیون دلار فاینانس به صورت EPCF برای قطار شهری، بخش عمدهای از درآمدهای شهرداری تبریز را تشکیل می دهند.
نجفی خاطرنشان کرد: با تعیین بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل، تسهیلات لازم برای خرید سایر واگنهای خط اول مترو، به ارزش 150 میلیون دلار فراهم می شود.
وی همچنین در ادامه افزود: در حال حاضر 20 هزار و 700 میلیون ریال از این بودجه برای اجرای 530 پروژه عمرانی در بخش های مختلف از قبیل احداث تقاطعهای غیرهمسطح، تملک، بهسازی و تحکیم خیابانها و اتوبانها و ایجاد مراکز تفریحی و ورزرشی هزینه میشود.
شهردار تبریز با بیان این که متاسفانه اجرای برخی از این پروژه ها در گذشته فاقد کیفیت لازم بوده است، تصریح کرد: به عنوان مثال، مسیر اتصال اتوبان کسایی به ائلگلی سالها به صورت یک دریچه محقر و نامتوازن بود و امروز بازنگری در آن، در قالب دو پل 20 متری مورد توجه قرار گرفته است؛ همچنین آسفالت اتوبان پاسداران نیز در گذشته، بدون زیرسازی لازم صورت گرفته بود و امروز برای رسیدن به یک مسیر مقاوم، حفاری های عمیق و پرسهای مختلف اجرا میشود.
نجفی با بیان این مطلب تاکید کرد: در برنامهریزی های صورت گرفته سعی شده تا پروژههای متعدد جایگاهی فراتر از برنامه های متداول مدیریت شهری داشته باشند؛ چرا که افق نگاههان ایجاد تحول اساسی در سیمای عمرانی تبریز تا سه سال آتی است.
وی خاطرنشان کرد: احداث تقاطع های غیر همسطح پس از بررسی ها و مطالعات لازم، در گلوگاه های ترافیکی شهر از قبیل راه آهن، اره گر، گلکار، افلاک نما، ائل گلی و هتل مرمر، به منظور توزیع و تسهیل تردد مورد توجه شهرداری تبریز قرار گرفت.
نجفی اختصاص 70 میلیارد ریال برای آزادسازی توقف گاههای خودروهای سنگین واقع در تبادل آذرشهر با اتوبان شهید کسایی، 120 میلیارد ریال برای پروژه مسیرگشایی اتوبان کسایی به ائل گلی و 220 میلیارد ریال به منظور تحکیم اساسی اتوبان پاسداران را از دیگر اعتبارات منظور شده برای پروژه های عمرانی در حوزه حمل و نقل دانست.
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