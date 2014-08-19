طراحی نقشه راه مراکز سلامت هلال احمر در خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید احمد موسوی در جمع روسای مراکز سلامت خارج‌ از کشور با تاکید بر اینکه تصمیم‌ساز اصلی روسای مراکز سلامت خارج از کشور هستند، گفت: باید از نقش‌های انفعالی و کپی‌برداری خودداری کرد و مشکلات و مسائل هر کشور را شناسائی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کرد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های منسجم باید همواره برای مسائلی که کشورهای مبدا با آنها مواجه می‌شوند راه‌حل مناسب داشته باشیم و منتظر نمانیم تا آنها برای رفع مشکلات خود از ما استمداد کنند؛ بنابراین نیازمند شناسایی، پایش و تحلیل‌های عمیق از کشورهایی که در آنها خدمت می‌کنیم، هستیم و باید از اکنون برای آینده برنامه داشته باشیم.

رساندن جمعیت به جایگاه مناسب با انتخاب راهبرد تحول

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر با یادآوری این که طرح تحول جمعیت در حال برنامه‌ریزی است، اظهار کرد: نتیجه کارشناسی‌ها حاکی از این بود که فقط با راهبرد ترمیم نمی‌توان به اهداف مورد نظر در توسعه دست یافت و از چالش‌های جمعیت عبور کرد؛ بر این اساس تصمیم گرفتیم تا طرح تحول را پیاده کنیم و هم‌اکنون مطالعات لازم برای اجرائی‌کردن این طرح انجام شده است.

به گفته وی در مدیریت جدید جمعیت هلال‌احمر به‌جای راهبرد بهبود، راهبرد تحول را انتخاب کردیم تا در آینده جمعیت را از سخت‌افزاری به مغزافزاری رسانده و ظرفیت‌سازی جدید داشته باشیم. از این طریق ظرفیت‌سازی و توانمندی‌های جدید مهیا خواهد شد و ما نیز مغز محور می‌شویم و همه اقدامات ما اثرگذار قابل سنجش و تاثیرگذار خواهد بود.

موسوی با اشاره به اینکه طرح تحول از ابتدا برای مراکز خارج از کشور هم مطرح بود، تاکید کرد: مطمئنیم همه روسای مراکز سلامت خارج از کشور هم در اجرای طرح تحول نقش‌های موثری ایفا خواهند کرد؛ لذا باید برای اداره مراکز سلامت خود در خارج از کشور همسو با طرح تحول، هوشمندانه و کاملا حرفه‌ای برنامه‌ریزی کنیم.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر با اشاره به طراحی ساختاری ماتریسی برای موضوع آموزش در جمعیت هلال‌احمر تصریح کرد: بر این اساس ساختار مدونی برای موضوع آموزش کارکنان در جمعیت طراحی شده که ارتقای توانایی‌ها و توانمندی‌ها نیز به همراه خواهد داشت و در این زمینه تلاش داریم تا مراکز سلامت خارج از کشور را به تخصص‌های مختلف مجهز کنیم.

موسوی با تاکید بر ضرورت خلاقیت و نوآوری و طراحی خدمات نیاز محور در مراکز سلامت خارج کشور، گفت: باید با ارتقا کیفی فعالیتها، فعالیتهای درمانی در خارج از کشور نیازمحور و با توجه به نیازهای درمانی هر کشور ارائه شود و از سویی خدمات غیرانتفاعی بوده و سودجویانه نباشد، اثربخش، تاثیرگذار، تسکین دهنده آلام کشورها و کرامت بخش باشد بر این اساس به هیچ وجه نگاه ما این نیست که از کشوری حتی یک دلار هم وارد کشورمان بشود و درآمدهای اکتسابی همه باید صرف اداره خود مراکز شود.