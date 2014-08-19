به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره که شامل دو بخش تئوری و عملی است به مدت 10 روز در شهرستان میگون فشم ادامه خواهد داشت. محسن مهرعلیزاده رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای در مراسم افتتاحیه این دوره ضمن خیر مقدم به مربیان و ورزشکاران حاضر گفت: فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای در راستای سیاست کلی این فدراسیون که گسترش این ورزش اصیل ایرانی در جهان است، برای اولین بار اقدام به برگزاری این دوره برای کشورهای آمریکای جنوبی کرد و پس از اتمام این دوره هر کدام از شما به عنوان نماینده این فدراسیون مسئول تشکیل تشکیلات اداری و همچنین تیم ملی خواهید بود و کارشناسان این فدراسیون نیز در تمام مراحل همراه و مشاور شما هستند.

همچنین ایوبی رئیس شورای شهر میگون و مهدی ساوه شمشکی نماینده شرکت سرمایه گذاری سیاحتی و گردشگری ایران که حامی مالی این دوره هستند انگیزه خود از انجام این کار را کمک به گسترش فرهنگ اصیل و باستانی ایران زمین در سراسر جهان دانستند.

این دو مقام مسئول عنوان کردند با توجه به اینکه ورزش باستانی بیشتر از اینکه ورزش باشد نشانگر فرهنگ جوانمردی و مرام پهلوانی مردم ایران است و با توجه به اینکه وظیفه هر ایرانی است که به کل جهان فرهنگ نیاکان خود را معرفی کند. بر همین اساس تصمیم گرفتیم فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای را در این راه همراهی کنیم و امیدواریم هر کدام از این ورزشکاران و مربیان سفیران خوبی برای تبلیغ فرهنگ ایرانی در کشور خود باشند و از آب و هوای خوب شهرستان میگون هم لذت ببرند.

لازم به توضیح اینکه کشورهای شرکت کننده در این دوره عبارتند از: آرژانتین، هندوراس، کلمبیا، برزیل، گواتمالا، السالوادور، اکوادور، کاستاریکا، اروگوئه، نیکاراگوئه، پرو، کوبا و پاراگوئه.