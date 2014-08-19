به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ نيك نفس در تشريح اين خبر با اشاره به اينكه يكي از فناوري‌هايي که خدمات اقتصادي ارائه مي‌دهد دستگاه‌هاي POS هستند که روزانه ميليون‌ها نفر در سراسر جهان براي پرداخت مبلغ کالاي خريداري شده و بطور کلي خدمات بانکي به آنها مراجعه مي‌کنند، اظهار داشت : دستگاه هاي POS علاوه بر انجام عمليات پرداخت داراي عملکردهاي ديگري نيز مي‌باشند از جمله پرداخت قبوض، شارژ سيم کارت، اعلام موجودي، دريافت صورتحساب، امکان انصراف از خريد و گزارش روزانه و به همين دليل فروشندگان استقبال زيادي از اين دستگاه کرده‌اند.

اين مقام مسوول ادامه داد : سرقت اطلاعات مربوط به برداشت از حساب افراد به شکل هاي متفاوتي صورت مي گيرد که شيوه اي از آن نصب دستگاهي کوچک به نام اسکيمر بر روي دستگاه POS (کارت‌خوان) است.

وي افزود: متأسفانه اکثر کاربران جهت پرداخت مبلغ کالاي خريداري شده، کارت خود را تحويل فروشنده مي‌دهند که اين کار در برخي موارد باعث سوء‌استفاده شيادان و کلاهبرداران مي‌گردد.

رئيس مرکز تشخيص و پيشگيري پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا با اشاره به استقبال خريداران و فروشندگان از دستگاه POS بانکي گفت: اين امر باعث گرديده تا اسکيمرها با تکنيک اسکيمينگ (Skimming) کپي کردن غير قانوني داده‌هاي نوار مغناطيسي کارت بانکي اقدام به سرقت بکنند.

سرهنگ علي نيک‌نفس تصريح کرد: با وجود تلاش‌هاي هماهنگ، از سوي مؤسسات مالي در سراسر کشور، تقلب و دستکاري در جهت دسترسي به حساب افراد از طريق دستگاه‌هاي POS همچنان به صورت يک مشکل، رو به رشد است.

وي افزود: مجرمان با نصب ابزاري پيشرفته در محل ورودي کارت‌هاي بانکي (POS که قادر است تمامي اطلاعات کارت بانکي را کپي کرده و اطلاعات کارت را بخواند و با بدست آوردن رمز عبور که معمولاً مشتريان در اختيار آنها قرار مي‌دهند، تمامي اطلاعات مورد نياز براي دسترسي به حساب افراد را بدست آورده و از اين طريق سرقت الکترونيکي اتفاق مي‌افتد.

رئيس مرکز تشخيص و پيشگيري پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا با بيان اينکه براي اين نوع سرقت‌هاي الکترونيکي ، خود کاربر مهمترين نقش را در اين رابطه ايفا مي‌کند، گفت: کاربران با رعايت يک‌سري نکات امنيتي ساده مي‌توانند ضمن حفظ اطلاعات کارت بانکي خود مانع از سرقت الکترونيکي از حساب بانکي خود باشند.

سرهنگ نيک‌نفس ادامه داد: مشکل اينجاست که متأسفانه دستگاه‌هاي POS (کارت‌خوان) در اختيار فروشندگان است و خود، کارت خريدار را تحويل گرفته و مبلغ کالاي خريداري شده را کسر مي‌کنند و اين كار باعث مي شود امنيت اطلاعات کارت خريدار به خطر مي‌افتد و زمينه کلاهبرداري و برداشت غير مجاز فراهم مي‌شود.

وي با بيان اينکه مجرمان با نصب قطعاتي بسيار پيشرفته و کوچک به نام اسکيمر، کنار شکاف ورودي دستگاه POS (کارت‌خوان) قادر به خواندن اطلاعات محرمانه داخل کارت عابر مي‌شوند، گفت: رمز کارت را نيز خودمان هنگام خريد در اختيار اين افراد مي‌گذاريم.

اين مقام مسوول با بيان اينکه جهت پرداخت کالاي خريداري شده خود شخصاً به دستگاه POS مراجعه کرده و عمليات واريز پول را انجام دهيد، گفت: کارت‌هاي عابر خود را در اختيار فروشندگان قرار ندهيد، همچنين در صورتي که شکل دستگاه POS غير عادي بود، قطعه‌اي بر روي سطح آن نصب شده و يا چسب خورده بود مراتب را به بانک مورد نظر اطلاع دهيم.

وي ادامه داد: هنگام وارد کردن رمز عبور به اطراف و اطرافيان خود توجه داشته باشيم و دست خود را حائل قرار دهيم؛ پس از اتمام عمليات رسيد آن را به دقت بررسي و نزد خود نگه داريم.

سرهنگ نيک‌نفس افزود: همچنين در صورت ناموفق بودن تراکنش، رسيد مربوطه را دريافت و تا حصول اطمينان از کسر نشدن وجه از حساب بانکي نزد خود نگهداريد.

رئيس مرکز تشخيص و پيشگيري پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا در ادامه تصريح کرد: بانک‌ها جهت جلوگيري از نصب قطعات اسکيمر بر روي دستگاه‌هاي POS (کارت‌خوان) بر روي آنها آنتي اسکيمر نصب کنند.

وي با بيان اينکه بانک‌ها با همکاري اصناف بايد دستگاه‌هاي POS را در محلي که به راحتي در اختيار مشتريان قرار مي گيرد نصب نمايند، گفت: راهنماي استفاده از دستگاه‌هاي POS نيز در محل نصب POS قرار گيرد تا مشتريان، بتوانند از قابليت‌هاي آنها به راحتي استفاده کنند.

سرهنگ نيک‌نفس تاکيد کرد: بانک‌ها بايد مجوز نصب دستگاه‌ POS را فقط در اختيار يک شرکت معين قرار دهند تا تمام مسئوليت‌ها بر عهده يک سازمان باشد. از بکارگيري شرکت‌هاي کوچک و خرد به صورت پيمانکاري براي نصب دستگاه‌هاي POS بايد خودداري کنند.