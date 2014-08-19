اجلاس بزرگ اساتید بسیجی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین‌علی نبی زاده در نشست خبری که صبح امروز در خصوص برگزاری پانزدهمین اجلاس سالانه بسیج اساتید در مشهد مقدس برگزار شده بود، گفت: پانزدهمین اجلاس اساتید بسیجی کشور سوم تا ششم شهریورماه در جوار حرم امام هشتم، ثامن الحجج امام رضا (ع) در شهر مشهد مقدس برگزار می شود.

وی ادامه داد: اجلاس اساتید بسیجی بزرگترین اجلاسی است که هر ساله در مشهد مقدس شکل می گیرد. این اجلاس امسال با حضور یک هزارنفر از اساتید بسیجی و 4 هزارنفر از افراد خانواده این اساتید درشهر مقدس مشهد برگزار می شود.

دبیراجرایی پانزدهمین اجلاس سالانه بسیج اساتید کشور افزود: با برگزاری دو کارگاه مدرسین حلقه های صالحین و مدرسین جنگ نرم در31 مرداد، پانزدهمین اجلاس اساتید بسیجی نیز سوم شهریورماه آغاز می شود. همچنین با آغاز اجلاس کارگروه هایی در زمینه های حلقه های علمی، انجمن های علمی، پیوست نگاری فرهنگی، تحول علوم انسانی و تمدن نوین اسلامی کار خود را آغاز می کنند.

وی ادامه داد: کارگروه تمدن نوین اسلامی با زیرشاخه های زبان شناسی، علوم جغرافیا،علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، علوم سیاست، حقوق اخلاقی، حکمت و فلسفه، علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی و محیط زیست، فناوری، هنر و معماری و علوم ارتباطات فعالیت خواهد کرد.

نبی زاده افزود: کارگروه خواهران و سیاست های جمعیتی، مسئولان کانون های جمعیتی کشور،گروه های نخبگان، علمای استان ها در این اجلاس حضور خواهند داشت .

وی هدف این اجلاس را تعمیق اندیشه پاک بسیجی در فضای بی انتهای علم، راهبری نمودن مرجعیت علمی و رشد علمی در منطقه عنوان کرد.

دبیراجرایی پانزدهمین اجلاس اساتید بسیجی افزود: با توجه به این مساله که 4 هزارنفر از افراد خانواده اساتید نیز دراین برنامه حضور دارند برنامه فرهنگی حرم شناسی (حرم امام رضا (ع)) برای آنها اجرا می شود.