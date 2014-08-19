استعدادیابی مهم ترین هدف هیئت های ژیمناستیک کشور است/ برگزاری مسابقات دانش آموزی گامی برای رشد ژیمناستیک

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر درویش زاده ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری مسابقات ژیمناستیک دانش آموزان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری این مسابقات می تواند گام موثری در جهت کشف استعدادهای دانش آموزان باشد زیرا این رشته ورزشی جزو رشته های پایه است.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم در این رشته قهرمانانی را به عرصه کشوری معرفی کنیم باید در سنین پایه شاهد سرمایه گذاری بر روی کودکان این مرز و بوم باشیم که در این میان آموزش و پرورش بهترین مکان برای کشف این استعدادها است.

درویش زاده با اشاره به سطح کیفی این مسابقات گفت: از نظر کیفی بازیکنان شرکت کننده در سطح بسیار خوب و مناسبی هستند، تعداد بازیکنان نیز زیاد بوده و این مایه خوشحالی است که داوطلبین زیادی برای رشته ژیمناستیک در کشور وجود دارد.

وی افزود: داورانی که در این دوره حضور دارند جزو بهترین های ایران هستند و در سطح بین المللی نیز تا به حال حضور داشتند تا بدین وسیله شاهد رعایت تمامی استانداردها در طول این مسابقات بوده و دانش آموزان بتوانند محیط مسابقاتی با استانداردهای جهانی را تجربه کنند.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک ادامه داد: ازهمه لحاظ میزبانی مسابقات در سطح ایده آلی برگزار می شود و همکاری مناسبی برای مسابقات صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: تبریز نشان داد که می تواند در رقابت های دانش آموزی نیز میزبانی خوبی باشد و هیئت های ورزشی را در امر استعدادیابی یاری کند.

میزبانی خوب تبریز از مسابقات دانش آموزی

اسماعیل آقایی نیز در این گفتگو اظهار داشت: مسابقات با برنامه ریزی خاص و منظمی در هر دو بخش دختران و پسران در حال پیگیری بوده و تاکنون توانسته ایم استعدادهای خوبی در بین ورزشکاران مشاهده کنیم که به طور یقین این استعدادها در اختیار جامعه ورزشی قرار می گیرند.

رئیس انجمن ژیمناستیک مدارس کشور افزود: از طرف دیگر رشد ژیمناستیک در مدارس بسیار مناسب بوده و خوشبختانه مسئولان ورزشی مدارس توانسته اند با اجرای طرح های ورزشی در مدارس، استعدادهای خوبی در این رشته بیابند.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات ژیمناستیک در تبریز گفت: سی و یکمین دوره ی رقابت های ژیمناستیک دانش آموزان پسر به میزبانی تبریز در حال برگزاری است که امیدوار هستیم تیم های حاضر در این رقابت ها با خاطره ی خوش و نتایج خوب این مسابقات را به پایان برسانند و آموزش و پرورش نیز استعدادهای مناسبی از میان این دانش آموزان کشف کند.

آقایی ادامه داد: خوشبختانه همکاری های مناسبی میان ادارات ورزش و جوانان و آموزش و پرورش ایجاد شده است که نتیجه این همکاری ها را می توان در برگزاری مناسب مسابقات ورزشی و بالا رفتن سطح ورزشی در مدارس مشاهده کرد.

وی افزود: در این رقابت ها حدود 300 ورزشکار پسر و 200 ورزشکار دختر حضور دارند و در بخش داوران هم 60 داور در بخش پسران و 30 داور در بخش دختران در حال قضاوت هستنند.

حضور داوران بین المللی در جریان مسابقات

مسول کمیته ی داوران فدارسیون ژیمناستیک کشور نیز با اشاره به داوران این دوره از مسابقات گفت: مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار شده و تیم های حضور یافته در این رقابت ها نیز از آمادگی بالایی برخوردار هستنند و این نشان از بالا بودن سطح مسابقات است.

کامران داوودی ادامه داد: ورزشکاران شرکت کننده در این رقابت ها همه از ژیمناستیک کاران خوب کشور هستنند که این نشان از بالا بودن سطح ژیمناستیک کشور بوده و امیدوار هستیم با برگزاری چنین رقابت هایی، سطح ژیمناستیک کشور نیز بدین وسیله ارتقا یابد.

وی با اشاره به سطح داوران این دوره از مسابقات نیز گفت: هم اکنون داوران بین المللی در این مسابقات حضور داشته و کار داوری را برعهده گرفته اند که این امر سبب برگزاری این مسابقات با استانداردهای جهانی شده است.

داوودی افزود: در حال حاضر در پی بالا بردن سطح آموزشی برای داوران کشورمان هستیم تا تعداد داوران بین المللی را در میان داوران ایرانی افزایش دهیم و بدین وسیله شاهد ارتقای جایگاه داوری ایران در جهان باشیم.