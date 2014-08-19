تدوین طرح های حمایت از معتادان بهبود یافته در شهرضا ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا عقدایی ظهر امروز با بیان این مطلب در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرضا اظهار داشت: پیگیری مصوبات شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرضا تا دست یابی به نتیجه مطلوب باید در دستور کار تمامی دستگاه های عضو در این مجموعه باشد.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش به عنوان یک مجموعه عظیم و تاثیرگذار در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی باید ضمن برنامه ریزی اصولی و هدفمند در راستای آگاهی بخشی به دانش آموزان وخانواده های آنها در حوزه اعتیاد و آسیب های جبران ناپذیر ناشی از آن اقدام کند.

فرماندار شهرضا با اشاره به اینکه پاک سازی نقاط مختلف شهری و روستایی از توزیع خرد و کلان مواد مخدر باید در دستور کار دستگاه های مسئول باشد، بیان داشت: مدیریت و کارمندان اداره زندان شهرضا در یک اقدام سازنده از ورود هرگونه مواد مخدر به فضای این مجموعه جلوگیری کرده اند که البته انتظار می رود سایر دستگاه های مسئول نیزبه شکل جدی در این حوزه وارد شوند.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به اینکه نظارت بر مراکز ورزشی و اصناف شهرضا به منظور جلوگیری از سودجویی برخی افراد در این مراکز گفت: از اداره ورزش و جوانان شهرضا انتظار می رود ضمن نظارت جدی و مداوم بر وضعیت باشگاه های ورزشی، بسترسازی لازم برای در اختیار قرار دادن فضاهای ورزشی شهرستان به بانوان در ساعات مناسب روز را در دستور کار داشته باشد.

عقدایی در ادامه با اشاره به اینکه خانواده های آسیب دیده از بلای اعتیاد در مراجعات خود به فرمانداری شهرستان تقاضای مساعدت و حمایت های مناسب را دارند،متذکر شد: از مجموعه فنی و حرفه ای و اتاق اصناف شهرضا انتظار می رود در خصوص مهارت آموزی معتادان بهبود یافته و ارائه پروانه کسب به این افراد سیاست گذاری های لازم را داشته باشند.

در ادامه این نشست عضو شورای اسلامی شهر شهرضا با اشاره به اینکه جایگاه این نهاد باید در راستای مقابله با پدیده شوم اعتیاد برجسته شود، اظهار کرد:کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شهرضا متشکل از چند کمیته در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی است و باید از ظرفیت های این مجموعه به شکل مناسب استفاده شود.

عبدالله سهرابی ادامه داد: مقوله پیشگیری در حوزه اعتیاد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و باید از تمامی امکانات و زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی موجود در راستای این امر مهم بهره گیری کنیم.

وی مقابله با توزیع مواد مخدر در نقاط حاشیه ای شهرضا را یک امر مهم و قابل توجه ذکر کرد و بیان داشت: استفاده از نیروهای مردمی در راستای مقابله با فعالیت و سودجویی سوداگران مرگ در نقاط حاشیه ای باید در دستور کار مسئولان امر قرار بگیرد.