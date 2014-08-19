کانون خبرنگاران بحران هلال احمر فارس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست جمعیت هلال احمر فارس ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران هلال احمر و افتتاح کانون خبرنگاران بحران هلال احمر فارس، گفت: به منظور اطلاع رسانی درست و صحیح در مناطق حادثه دیده و نیز استفاده بهینه از ظرفیت و قابلیت های رسانه ای تصمیم به راه اندازی کانون خبرنگاران بحران گرفتیم.



فیض اله جعفری افزود: در مواقع اضطراری، لزوم ورود خبرنگاران آموزش دیده به صحنه حادثه بسیار مهم و حیاتی است زیرا علاوه بر کمک به مدیریت بحران، مهمترین و موثرترین عاملی است که هلال احمر را در پیشبرد روند کمک رسانی یاری می کند.



وی تاکید کرد: در این راستا باید از توانایی ها و خلاقیت خبرنگاران مجرب استان فارس استفاده کرد زیرا شناخت جغرافیایی مناطق و آشنایی با فرهنگ بومی و منطقه ای هر استان، از ضروریات کار خبرنگاران و مدیران محسوب می شود.



سرپرست جمعیت هلال احمر استان فارس، گفت: در بسیاری از حوادث باید خبرنگار این آگاهی را داشته باشد که چگونه وارد منطقه حادثه شود تا بدون آسیب گزارش خود را تهیه و حتی در زمان حادثه و مصدومیت برای خودش، توانایی خودامدادی و حتی امداد رسانی به دیگران را داشته باشد.



جعفری ادامه داد: حوزه فعالیتی خبرنگاران افتخاری این کانون، تمام شهرستانهای استان فارس خواهد بود و این افراد ضمن فراگیری دوره های مختلف مدیریت خبر در بحران، برای تهیه خبر و گزارش احتمالی در مناطق حادثه دیده حضور می یابند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه های هفته دولت این جمعیت، گفت: بهره برداری از چهار پروژه عمرانی شامل انبارهای امدادی گراش، خنج و ارسنجان هر کدام با 600 مترمربع زیر بنا به عنوان انبار مرکزی این شعب و نیز انبار امدادی نی ریز با زیر بنای یک هزار و 440 مترمربع به عنوان انبار مرکزی و چند منظوره این جمعیت، در هفته دولت افتتاح خواهد شد.



جعفری زمان آغاز احداث انبارهای امدادی گراش، خنج و ارسنجان را سال 91 و انبار امدادی نی ریز را سال 88 اعلام کرد و یادآور شد: برای این پروژه ها اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 406 میلیون تومان هزینه شده است.



سرپرست جمعیت هلال احمر فارس همچنین از ویزیت رایگان پزشک عمومی و فرانشیز رایگان خدمات فیزیوتراپی در درمانگاه هلال شیراز واقع در دروازه کازرون خبر داد و اضافه کرد: خدمات یاد شده همزمان با چهار شهریورماه "روز کارمند" ، در مرکز جامع توانبخشی جمعیت هلال احمر فارس به مراجعین و متقاضیان به طور رایگان ارائه خواهد شد.



وی در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت های 75 روز گذشته هلال احمر فارس، گفت: از آغاز اجرای طرح امداد و نجات تابستانه تاکنون ، با انجام 225 مورد عملیات امداد و نجات ، به 93 خانوار و 843 مورد آسیب دیده امداد رسانی شده است.



جعفری افزود: نجاتگران جمعیت هلال احمر استان فارس ضمن ارائه خدمات درمانی سرپایی به 107 مورد ، طی 75 روز از اجرای طرح امداد و نجات تابستانه امسال ، 143 مورد از مصدومان این حوادث را به مراکز درمانی انتقال داده اند.



وی با بیان اینکه طرح امداد و نجات تابستانه جمعیت هلال احمر فارس از 14 خردادماه آغاز شده و تا پنج مهر ادامه دارد، یادآور شد: در مجموع عملیاتهایی که تاکنون انجام شده، 273 تیم امدادی شامل یک هزار و 161 نفر نیروی نجاتگر به کارگیری شده اند.



سرپرست جمعیت هلال احمر فارس از ثبت دو سورتی پرواز بالگرد جمعیت هلال احمر فارس برای عملیات امدادرسانی به حوادث آتش سوزی در سطح استان خبر داد و اضافه کرد: در طول 115 روز طرح امداد و نجات تابستانه جمعیت فارس، 88 نفر روز نجاتگر پایگاههای امداد جاده ای، 18 نفر روز نجاتگر پایگاه های امداد کوهستان ، 15 نفر روز عوامل امدادی کشیک امداد و نجات در شعب جمعیت و در مجموع 121 نفر روز عوامل عملیاتی به صورت 24 ساعته برای ارائه خدمات امداد و نجات در سطح استان به کارگیری شده اند.



جعفری افزود: 22 پایگاه امداد و نجات ثابت بین شهری ، 9 پایگاه امداد و نجات کوهستان و چهار پایگاه امداد و نجات سیار در طول طرح امداد تابستانه ، اکثر محورهای مواصلاتی استان فارس ، از شورجستان آباده تا چاه شور لامرد، را در پوشش امدادی خود دارند.