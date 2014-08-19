اشتباهات داوری باعث ضرر فوتبال ساحلی ملوان بندرگز شده است

به گزارش مهر، "فاضل جهانشاهی" ظهر سه شنبه در نشستی با حضور رسانه ها در خصوص گلایه تیم ها از نحوه قضاوت داوران فوتبال ساحلی در لیگ امسال مطالبی را بیان کرد. جهانشاهی گفت: دیدارهای گروهی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و به زودی چهره تیم های راه یافته به مرحله نیمه نهایی و سقوط کرده به دسته پایین تر مشخص می شود.

وی افزود: این در حالی است که با وجود برگزاری منظم لیگ امسال از سوی کمیته فوتبال ساحلی، تیم های حاضر در رقابت ها اعم از صدرنشین و قعر نشین و میانه جدول، از نحوه داوری ها در مسابقات گلایه دارند و معتقدند که بارها در این زمینه متضرر شده اند.

جهانشاهی با اعلام اینکه قصد زیرسوال بردن داوران را ندارد گفت: هر چند که بر اساس ابلاغ کمیته انضباطی هر گونه اظهار نظر در خصوص داوری ها منع شده است اما نمی توان چشم بر واقعیت ها بست و بنده هم قصد زیر سوال بردن داوران محترم را ندارم.

جهانشاهی از دشواری حضور در لیگ برتر فوتبال ساحلی سخن گفت و افزود: کسانی که با پای برهنه روی ماسه های داغ زمین ساحلی قدم گذاشته اند و بار سنگین تیم داری در سطح اول فوتبال کشور را تجربه کرده اند به خوبی می دانند که حضور مستمر در لیگ برتر آن هم با دست خالی و با هزینه شخصی چقدر سخت و طاقت فرسا است.

مدیرعامل ملوان بندرگز خاطرنشان کرد: شاید بعضی ها بگویند "اگر ندارید و نمی توانید چرا تیم داری می کنید؟" اما آن هایی که این جمله را به زبان می آورند از عشق به فوتبال ساحلی که در قلب دوستداران این رشته نهفته است بی اطلاع هستند.

وی اظهار کرد: حال با این شرایط سخت حضور در لیگ و تیم داری که تیم ها برای پویایی لیگ برتر که نتیجه آن داشتن یک تیم ملی مقتدر است، با جان و دل تلاش می کنند، این انتظار که کمترین آسیب را از ناحیه داوری ببینند، انتظار زیادی نیست.

جهانشاهی از فدراسیون درخواست کرد: ما معتقدیم که اشتباهات داوری جزو لاینفک یک مسابقه است و هیچ داوری مغرضانه و با برنامه ریزی قبلی در یک دیدار دچار اشتباه نمی شود و فاکتورهای دیگری مانند عدم دقت و تمرکز مناسب موجب می شود که داور هم مثل یک مهاجم که موقعیت مناسب را وارد دروازه نمی کند، دچار اشتباه شود اما تقاضای ما از کمیته داوران فدراسیون این است که در چینش داوران برای مسابقات خصوصا در این هفته های پایانی دقت بیشتری به خرج دهند تا کمترین مشکلات را داشته باشیم.

وی در پایان گفت: ما قلباً دوست داریم جمله معروف "داور سر تیم ما را برید" از گفتمان کادر فنی و بازیکنان خارج شود اما این امر جز با دقت نظر و قضاوت کم نقص (نه بی نقص) داوران محترم و همکاری تمامی بازیکنان و دست اندرکاران تیم ها حاصل نمی شود.

امیدواریم در روزهای پایانی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور که سرنوشت صعود و سقوط تیم ها در زمین مسابقه مشخص می شود ، همه عزیزان از جمله بازیکنان ، کادر فنی ، نمایندگان فدراسیون و داوران ، کمترین خطا و اشتباه را داشته باشند تا لیگ پویای امسال به بهترین نحو ممکن به سرمنزل مقصود برسد.