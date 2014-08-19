انتقاد از کمبود پرستاران مرد در بیمارستانهای اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی پیش از ظهر امروز در تالار همایش های ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خطاب به معاون وزیر بهداشت در خصوص مشکلات پرستاران گفت: متاسفانه تعداد بیماران به پرستاران در اصفهان با استانداردهای حرفه ای همخوانی ندارد و دچار معضل کمبود پرستار هستیم.

وی افزود: علی رغم آنکه سعی می کنیم برای بخش های مراقبت ویژه تعداد پرستار بیشتری بگذاریم اما باز هم این امر پاسخگوی نیاز مراجعات نیست.

نماینده مدیران پرستاری اصفهان ادامه داد: ساعات کار و شیفت پرستاران به حدی زیاد است که موجب خستگی مفرط برای آنان شده است.

رحمانی با انتقاد از کارانه های اندک پرستاران اتاق عمل گفت: سابقا تفاوت این کارانه با جراحان و سایر متخصصات 3 یا چهار برابر بود اما امروزه تفاوت دها برابر شده است که این امر انگیزه پرسنل را کاهش می دهد و باید فکری به حال این موضوع شود.

وی بیان داشت: یکی از معضلات موجود در بیمارستانها کمبود پرستار مرد است چرا که برخی از امور را باید این طیف در بیمارستان انجام دهند.

این پیشکسوت پرستاری از افزایش سن بازنشستگی این قشر انتقاد کرد و گفت: مطابق قانون بازنشستگی پرستاران باید با 20 سال کار انجام شود که بحث 25 سال به وجود آمد اما جالب است که سابقه 28 ساله را هم بازنشست نکرده اند.

جایگاه پرستاران به درستی دیده نشده است

در ادامه نصر اصفهانی عضو هیات رئیسه نظام پرستاری اصفهان اظهار داشت: جایگاه پرستاران در طرح تحول سلامت به درستی دیده نشده است.

وی افزود: جذب پرستاران در بخش های شرکتی باید حذف شود چرا که فقط استثمار این افراد را به دنبال داشته است.

نصر اصفهانی یادآور شد: باید به قوانین مربوط به مبلغ حق جذب یکسان عمل شود چرا که این رقم دریافتی برای پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 480 هزار و برای اصفهان 350 هزار تومان است.

