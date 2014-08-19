به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه کمیسیون طرح و مشاوره دانشجویی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزارش روند تدوین "منشور حقوق و مسئولیت‌های دانشجویی" ارائه شد.

بررسی تطبیقی اسناد مشابه در سایر کشورها به منظور دست‌یابی به یک الگوی مشترک در تدوین این منشور و دسته بندی قوانین و مقررات لازم الاجرا در سایر کشورها، به عنوان گام اول در این مسیر، تشریح شد.

مواردی مانند حقوق بنیادین، امور انضباطی، حقوق آموزشی و پژوهشی به عنوان سرفصل‌های حقوق دانشجویی از دیگر موارد بررسی این منشور به شمار می آید.

مهمترین نظرات اعضای این کمیسیون درباره منشور حق دانشجویی به این شرح است: در نظر گرفتن همه جوانب موضوع حقوق دانشجویی، تعارض نداشتن حقوق دانشجویان با حقوق سایر افراد دخیل در آموزش عالی و از جمله اساتید، تعریف دقیق از لزوم و چرایی تدوین منشور حقوق و مسئولیت‌های دانشجویی، تدوین سازو کار رسیدگی به نقض حقوق علمی و آموزشی در ساختار حقوقی کشور با توجه به نقشه جامع علمی کشور، حضور موثر نمایندگان دانشجویان در نهادهای تصمیم گیر و یکپارچه شدن تعریف از حقوق دانشجویی در همه نهادهای آموزشی کشور.