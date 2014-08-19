هیچ مورد خسارت جانی در زلزله مورموری گزارش نشده است

علی دلپیشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه در این زلزله 6.1 ریشتری مورد مرگ گزارش نشده و از مجموع مصدومها، 17 نفر از مصدومین همچنان در بیمارستانهای آبدانان، دهلران و دزفول بستری هستند.

وی ادامه داد: لحظاتی پس از وقوع زلزله اکیپ های پزشکی در محل زلزله حضور یافته و خدمات به موقعی را به مصدومان زلزله زده ارائه نموده اند و همچنان در شهرستان های زلزله زده آبدانان و دهلران حضور دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام ابراز نمود: در کنار این اقدامات پزشکی، به گروه های آسیب پذیر همچون مادران باردار، کودکان زیر پنج سال و سالمندان خدمات ویژه و مخصوص ارائه شده است.

وی ادامه داد: لحظاتی پس از وقوع زلزله در بخش مورموری از سوی بهداشت محیط استان آب آشامیدنی این بخش مورد بررسی و آزمایشات مختلف قرار گرفت و میزان سلامت آن به ستاد مدیریت بحران استان گزارش شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام خاطر نشان کرد: تیم های پزشکی و تجهیزات مربوطه به همراه آمبولانس اتوبوسی و 12 آمبولانس به این منطقه پس از وقوع زلزله اعزام شده و به مردم خدمات رسانی نموده اند.

دل پیشه بیان کرد: با تمام توان، امکانات و تجهیزات در کنار عزیزان زلزله زده هستیم و برای هرگونه خدمت رسانی در حوزه بهداشت و درمان به مردم در این منطقه آمادگی کامل داریم.