به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صحتي، پيش از ظهر امروز در نشستي خبري با اشاره به افتتاح و بهره‌برداري از پروژه هاي برق رساني در استان يزد اظهار داشت: براي اين تعداد پروژه، بالغ بر 25 ميليارد و 288 ميليون تومان هزينه شده است.

وي عنوان كرد: برق رساني به سه روستا، برق رساني به مسكن مهر شهري در هفت منطقه، 32 مورد توسعه و احداث شبكه‌ هاي برق رساني شهري و روستايي، اصلاح و بهينه سازي شبكه برق رساني در 10 شهر و 15 روستا و نصب روشنايي از جمله پروژه هاي قابل افتتاح در هفته دولت است.

صحتي، يكي ديگر از پروژه هاي قابل افتتاح در هفته دولت را نصب و راه اندازي سامانه هاي فتوولتائيك متصل به شبكه خواند و افزود: اين سامانه براي 66 مشترك خانگي در شهرستان‌هاي يزد، بافق،‌ خاتم، اردكان و ميبد نصب و راه اندازي خواهد شد.

نصب و راه اندازي سامانه فتوولتائيك در مساجد، مدارس و ادارات استان يزد

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان يزد همچنين از نصب و راه اندازي اين سامانه در 10 مسجد و زيارتگاه در شهرهاي اردكان و يزد خبر دا و افزود: 42 واحد آموزشي نيز در مناطق يزد،‌ زارچ و شاهديه به اين سامانه مجهز خواهند شد.

وي، مجموع مشتركان بهره مند از اين سامانه را 118 مورد اعلام كرد و افزود: براي راه اندازي اين شبكه، از محل اعتبارات استاني، ملي و داخلي، بالغ بر 3.5 ميليارد تومان هزينه شده است.

صحتي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تعداد مشتركان برق استان يزد اظهار داشت: تا پايان تيرماه سال جاري، بالغ بر 560 هزار مشترك برق در استان يزد به شبكه برق رساني متصل شده اند كه از اين تعداد بالغ بر 454 هزار مشترك خانگي، هشت هزار و 800 مشترك صنعتي، هفت هزار و 790 مشترك كشاورزي و بالغ بر 75 هزار مشترك تجاري هستند.

وي، طول شبكه فشار متوسط در استان يزد را 9 هزار و 516 كيلومتر و شبكه فشار ضعيف را هفت هزار و 158 كيلومتر اعلام كرد.

مصرف برق يزد در روزهاي پيك بار از مرز 1200 گذشت

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان يزد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به پيك بار مصرف برق در استان يزد اظهار داشت: پيك بار مصرف در مردادماه امسال بود كه در برخي روزها از هزار و 200 نيز گذشت.

وي با اشاره به فعاليت هاي انجام شده توسط شركت توزيع نيروي برق استان يزد بيان كرد: در طول يك سال گذشته، 211 كيلومتر فشار متوسط و 352 كيلومتر شبكه فشار ضعيف در استان يزد ايجاد شده است.

صحتي همچنين از برقدار شدن 14 روستا در اين مدت خبر داد و افزود: اين روستاها به طور عمده زير 15 خانوار بودند و امسال نيز بالغ بر هشت هزار مشترك به مشتركان برق استان يزد اضافه شدند.

راه اندازي سامانه پرداخت قبوض 1521 در يزد

وي در بخش ديگري از سخنان خود از راه اندازي سيستم متمركز اطلاع رساني و پرداخت الكترونيك قبوض از طريق تماس با 1521 خبر داد و خاطرنشان كرد: اين سيستم مربوط به شركت توزيع نيروي برق است و در صورت برقراري يك بار تماس، اطلاعاتي نظير شناسه پرداخت، شناسه قبض و ... در سامانه ذخيره خواهد شد و مشتركان براي پرداخت هاي بعدي، مراحل بسيار ساده تري را طي خواهند كرد.

صحتي همچنين از فعاليت سامانه 121 در استان يزد خبر داد و افزود: اين سامانه كانال ارتباطي مردم با شركت برق است كه به صورت شبانه‌روزي در خدمت مردم استان خواهد بود.

وي در بخش ديگري از اين جلسه از بدهي 51 ميليارد توماني مشتركان برق استان يزد به اين شركت خبر داد و افزود: عمده مشتركان ما، ادارات و صنايع بزرگ استان هستند.

پس از اين نشست خبري، خبرنگاران حاضر در جلسه از چند پروژه در دست اجرا يا اجرا شده شركت توزيع برق در محل اين شركت، مسجد برخوردار و ... بازديد كردند.

تجليل شركت توزيع نيروي برق از برگزيدگان جشنواره منطقه اي مطبوعات

رئيس روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان يزد نيز در اين نشست ضمن قدرداني از حضور خبرنگاران، به برگزاري جشنواره منطقه اي مطبوعات در استان يزد اشاره كرد و گفت: از آنجا كه يكي از بخش هاي ويژه اين جشنواره موضوع مصرف بهينه برق است، در صورتي كه اثري با اين موضوع در جشنواره حائز رتبه شود، شركت توزيع نيروي برق نيز از صاحب اين اثر تجليل خواهد كرد.

عليرضا باقري عنوان كرد: اين شركت همچنين در قالب اين جشنواره، مستندات و آثار عكاسان خبري استان يزد را نيز در اين جشنواره داوري و از آثار برگزيده تجليل خواهد كرد.