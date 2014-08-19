حوزه علمیه صادقیه طزره دامغان 350 سال قدمت دارد

حجت الاسلام سید جعفر میر علی اکبری در حاشیه بازدید آیت الله غلامعلی نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و همچنین حجت الاسلام سید محمود ترابی امام جمعه دامغان از حوزه علمیه صادقیه روستای طزره این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به حضور 60 طلبه بندرعباسی در این حوزه گفت: در جریان این بازدید برای ساخت خانه عالم و سالن تدریس مبلغ در این روستا یک میلیارد ریال اختصاص داده شد.

وی با اشاره به این که حوزه علمیه طزره یکی از قدیمی ترین حوزه های علمیه استان سمنان بشمار می رود خاطر نشان کرد: این حوزه با قدمت 350ساله توسط حاج محمد علی طزره ای در زمینی به مساحت 600 متر مربع بنا شده است.

مدیر حوزه علمیه صادقیه روستای طزره دامغان با یادآوری این مطلب که این حوزه دارای حجره های متعدد، یک مدرس، یک کتابخانه با دو هزار و 500جلد کتاب با 300عنوان مذهبی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است تصریح کرد: این حوزه علمیه در تمام فصول سال فعال و در زمان مرجعیت آیت الله خراسانی از ویژگی های علمی خاصی برخوردار بود و بزرگان و اساتیدی چون شیخ محمود شاعری، سیدجلیل میرعلی اکبری، شیخ رمضانعلی مدرسی، اسماعیل میرعلی اکبری و ملاابوالحسن دهقان در این حوزه تحصیل و تدریس داشته اند.

میر علی اکبری عنوان کرد: پس از بازسازی و مرمت این حوزه از 50 سال قبل تاکنون با نظارت حوزه علمیه قم در فصل تابستان پذیرای طلاب از سراسر کشور است و طلاب برای تحصیل به این روستا اعزام می شوند.

وی در خاتمه اذعان داشت: حوزه علمیه صادقیه روستای طزره دامغان دارای موقوفاتی شامل پنج مغازه در شهر دامغان، پنج هزار متر زمین در روستای بق، چند اینچ آب و چندین متراژ زمین در روستای میقان شهرستان شاهرود است.

گفتنی است روستای طزره از توابع بخش مرکزی و در 45کیلومتری شمال شرقی شهرستان دامغان واقع شده است.