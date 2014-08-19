نامگذاری خیابان مقابل سازمان ملل به نام کودکان غزه و محلی به نام بقیع

به گزارش خبرگزاری مهر ،رییس شورای اسلامی شهر تهران در جریان جلسه علنی شورای شهر خطاب به کمیسیون نام گذاری گفت: با توجه به اینکه روز جمعه شهادت امام جعفر صادق (ع) می باشد و نیز 7 شوال که سالرزو تخریب بقائ متبرکه بقیع بوده است به نظر نام گذاری محلی در تهران به نام بقیع می تواند تصلی دل ایرانیان باشد.

وی با اشاره به اینکه ایرانیها همواره از اینکه وضع قبور قبرستان بقیع به این صورت است آزرده دل هستند افزود: اقدام وهابی ها در تخریب قبور بقیع سر آغاز حرکاتی بود که امروز از دل آن گروه هایی مانند داعش بیرون آمدند که امروز دست به اقداماتی این چنین می زنند. لذا پسندیده است که محلی در تهران که البته در قربت هم نباشد به نام بقیع نام گذاری شود.

گفتنی است دو فوریت این طرح در صحن شورا رای آورد و تصویب شد.

احمد مسجد جامعی همچنین پیشنهاد داد جشنواره ای به نام تهران برگزار شود که در آن جایزه ای بین المللی اهدا شود.

مسجد جامعی افزود: نبود چنین جشنواره ای که جایزه ای در سطح بین المللی داشته باشد در تهران احساس می شود و ما امیدواریم به همت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر طرحی در این خصوص مطرح شود.

رییس شورای شهر تهران همچنین در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که رویکرد دوره چهارم شورا تقویت جایگاه دو اصل کرامت و حیثیت و نیز حفظ حیات انسانی است.

احمد مسجدجامعی هشتادوهفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه رویکرد حق حیات و حق کرامت شهروندان باید در کانون توجه جدی همه مدیران و برنامه‌ریزان قرار گیرد، گفت: مردم قبل از هرچیز از حق حیات برابر بهره‌مند هستند و باید از این حق صیانت کرد.

وی افزود: پیگیری شورا در حوادثی چون آتش‌سوزی خیابان جمهوری، واژگونی اتوبوس شرکت واحد، حادثه پارک ارم، طوفان تهران و سقوط هواپیما که شورای شهر برای ممانعت از تکرار چنین حوادث تلخی وارد شد قابل توجه است. هرچند که از رییس‌جمهور هم به خاطر دستور جلوگیری از پرواز اینگونه هواپیماها و پیگیری جابه‌جایی محل هواپیماها از داخل به خارج شهر شد، تشکر می‌کنیم.

رییس شورای شهر تهران تصریح کرد: در عکس‌العمل مدیرمابانه مواجه با حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری و جان‌باختن دو تن از شهروندان عزیزمان همچون موارد مشابه شاهد توجیه غیرمنطقی مسائل به نحوی بودیم که به رفع مسوولیت از مدیران منجر می‌شد و در نهایت صرفا با یک اظهار همدردی مساله فیصله می‌یافت. در حالی که حتی عذرخواهی از بازماندگان و مردم نیز برای متولیان سخت بود.

مسجدجامعی در ادامه با بیان اینکه شورای چهارم با تبیین ابعاد مساله برای مسوولان و شهروندان با تمام آنچه در اختیار داشت، وارد شد و بحث‌های اساسی در صحن شورا مطرح کرد و کمیته‌ای را برای تهیه گزارش از دلایل بروز این حادثه تشکیل داد، گفت: شورا از مدیریت‌هایی که در این حادثه دخیل بودند، توضیح خواست تا آنها نیز به اهمیت حیات شهروندان بیاندیشند و پاسخگو باشند.

وی با تاکید بر اینکه همین برخورد باعث شد در حادثه واژگونی اتوبوس شرکت واحد رفتار مدیریت کاملا متفاوت شود، ادامه داد: اولین واکنشی که نشان داده شد، پذیرفتن مسوولیت و سپس عذرخواهی از شهروندان بود، اما این فقط آغاز کار بود. با دستور شهردار تهران بسیاری از مدیران شهری و همین‌طور ماموران سازمان‌های آتش‌نشانی، اورژانس، امداد هوایی، پلیس راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی و مدیریت شهرسالم برای رسیدگی به درمان مجروحان حاضر شدند و عملا خود را موظف به پاسخگویی دیدند.

رییس شورای شهر تهران ادامه داد: در حادثه پارک ارم و مجروح شدن شهروندان و جان باختن کودکی 8 ساله در استخر شهری و نیز واقعه طوفان و سقوط هواپیما نیز اوضاع بر همین منوال بود.

مسجدجامعی با بیان اینکه شورا در این دوره اهتمام خود را معطوف به همان چیزی داشته که در نگاه آیینی و بشری نسبت به زندگانی وجود دارد،گفت: وقتی پس از هر حادثه اعضای شورا به دلجویی از صدمه‌دیدگان می‌پردازند و به ملاقات آنها می‌روند یا برای پیگیری مشکلات بازماندگان حساسیت نشان می‌دهند، یا پرونده‌های حوادثی مانند بریدن درختان و دست‌اندازی به حریم کوهپایه‌ها و دفاع از حریم و حدود بوستان‌ها و جلوگیری از ساخت و سازهای ویرانگر یا برخورد با منابع آلوده‌کنندگان آب و هوای شهر را تا به دست آمدن نتیجه بازنگه می‌دارند و آن را مختومه اعلام نمی‌کنند، برخواسته از همین دیدگاه است.

وی با اشاره به حساسیت‌های موجود درباره حفظ سلامت، محیط، طبیعت و جلوگیری از تخریب و انهدام باغ‌ها و آلودگی‌ها و هدر رفتن آب‌ها که منجر به آسیب‌رساندن به زندگی همه موجودات می‌شود، تاکید کرد: همه اینها نشان از توجه به حق حیات همه موجودات و کرامت شهروندانی است که در این شهر زندگی می‌کنند و لازم است همه مدیران در همه سازمان‌ها و در همه سطوح آن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند و از چنین رویکردی برخوردار باشند.



اعضای شورای شهر تهران در جریان هشتاد و هفتمین جلسه شورای شهرتهران به بیان تذکراتی پیرامون مسایل شهری پرداختند.

سخنگوی کمیسیون عمران شورا در قالب تذکری ،گفت: در شهر پروژه هایی داریم که به دلایلی متوقف شده و مشکلاتی برای پیمانکاران از بابت طلب آن ها و برای منطقه احداث پروژه از بابت شرایط اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است.

قناعتی ادامه داد: این پروژه ها باید تعیین تکلیف شود، بسیاری از این پروژه ها نظیر پروژه ایران زمین موجبات انسداد خیابان های اطراف را به وجود آورده اند که این امر باعث مشکلات فراوان شهروندان آن محدوده شده است. در این پروژه لازم است مقاوم سازی هر چه سریعتر انجام شده و خیابان بازگشایی شود.

وی افزود: فاز دوم پروژه برج میلاد، پروژه متوقف دیگری است که در کنار مرکز همایش ها به عمق 40 متر گود برداری شده و با توجه به اینکه هوا رو به سردی می رود و فصل بارندگی در پیش است، با مشکل موجه خواهد شد. افرادی هم بابت این پروژه طلبکار هستند که می گویند اگر قرار است پروژه متوقف شد، طلبشان را پرداخت کنند و اگر شورا روی این پروژه دست گذاشته، تکلیف آنان مشخص شود.

این عضو شورا اضافه کرد: گود خیابان خدامی در تقاطع خیابان ولیعصر نیز پروژه دیگری است که متعلق به بابک زنجانی است و متوقف مانده و از توقف این پروژه های گوناگون بعضا یکی دو سال می گذرد. بنابراین از شهردار تهران و دست اندرکاران این حوزه درخواست می کنم نسبت به این پروژه ها توجه ویژه داشته باشند و تکلیف پیمانکاران را روشن کنند؛ یا پول آنها را بدهند یا اجازه ادامه کار به آنها بدهند.

نایب رییس شورای شهر نیز پیرو پیشنهاد ریاست شورا مبنی بر تغییر نام خیابان سازمان ملل گفت: در شورای سوم طرحی بیان شد مبنی بر این که، خیابانی که سفارت امارات متحده عربی در آن واقع است را به نام خلیج فارس تغییر دهند تا پاسخی باشد بر اقدام مغرضانه آنها در الصاق نام مجعول بر خلیج همیشه فارس، چه خوب است عزیزان در وزارت خارجه به این موضوع هم توجه کنند.

وی همچنین در صحن شورا روز عکس را به عکاسان به ویژه عکاسان خبری تبریک گفت.

نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران هم با انتقاد از سانسور در روزنامه همشهری، گفت: این روزنامه باید کتبا توضیح بدهد چرا نقل قول حضرت امام(ره) را از یادداشت بنده حذف کرده است.

محمد مهدی تندگویان در جلسه علنی امروز شورا با اشاره به درج ناقص یادداشت خود در روزنامه همشهری، گفت: ما تا کنون چند بار موضوع روزنامه همشهری را به انحاء مختلف مطرح کرده ایم. این بار تذکر جدی تری می دهم. در دنیایی که دیگر سانسور امکان ندارد و دسترسی به همه اطلاعات از طریق اینترنت فراهم است، بنده یادداشتی را به صورت مکتوب به روزنامه همشهری و سایر رسانه‌ها ارسال کرده‌ام که باید از من برای چک و اصلاح آن اجازه می‌گرفتند یا اصلا آن را درج نمی‌کردند. اما اینکه یادداشت من را درست بر خلاف آنچه منظور من بوده، طوری عنوان کنند که مطلب عوض شود و من زیر سوال بروم، توهین، سانسور و تخلف است.

وی ادامه داد: اصل متن این یادداشت در سایت شورا موجود است. اعتراض اساسی من این است که قسمتی که از یادداشت من حذف شده، جمله حضرت امام (ره) بوده است. ما با چه توجیهی جمله حضرت امام را حذف می کنیم و می‌خواهیم به چه برسیم؟

تندگویان افزود: یکی از مشکلات اساسی همشهری، مدل دفاع غلط و نامناسب این روزنامه از قالیباف و شهرداری است که اتفاقا باعث زیر سوال رفتن بیشتر عملکرد شهردار شده است. دفاع غلط بدتر از توهین است. روزنامه‌ای که هنوز نمی‌داند چه نوع دفاعی مناسب است، ما دیگر چقدر به آن تذکر بدهیم؟

این عضو شورای شهر اضافه کرد: ای کاش روزنامه همشهری انتقادات به عملکرد شهرداری را کامل مطرح کند تا مشخص شود که سانسور در این روزنامه وجود ندارد و پاسخ علمی و مستند به انتقادات بدهد. من تذکر کتبی در این خصوص می‌دهم و این روزنامه هم باید کتبا توضیح بدهد که با چه هدفی و چرا جمله حضرت امام را از یادداشت من حذف می‌کند.

در ادامه جلسه نیز نایب رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا گفت: روز یکشنبه من و آقای تقی پور به عنوان موافق و مخالف طرح نظارت بر روزنامه همشهری در صدا و سیما بحث داشتیم و جالب است بگویم در مدت بیش از یک ساعت انتظار عوامل صدا و سیما هیچ فردی از روزنامه همشهری پاسخگو نشد.

وی ادامه داد: این روزنامه نه نظارت ما را می پذیرد و نه نظارت شهرداری را و برای خود یک غول اقتصادی شده که برای خودش دارد کار می کند.

دوستی افزود: متاسفانه مدیرعامل همشهری حتی به شورا نمی‌آید تا به این انتقادات پاسخ بدهد.

دوستی در ادامه با بیان انتقادی نسبت به طرح فوریت های فی البداهه گفت: من با نامگذاری هایی این چنینی مخالفم چرا که این نه طرح است نه لایحه و ما را در مقابل عمل انجام شده قرار می‌دهد که نمی‌دانیم چه کنیم. رای گیری فی البداهه در صحن، خلاف آیین نامه است.

دوستی همچنین به انتقاد از گزارش عملکردی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا پرداخت و گفت: بهتر بود در این کمیسیون به جای 7 کمیته 9 کمیته دایر می شد تا هر عضو، ریاست یک کمیته را بر عهده داشته باشد. این به مانند آن است که ما در کمیسیون عمران ریاست کمیته بتن و آسفالت دایر کنیم.

وی همچنین افزود: در هیچ جای این گزارش اشاره ای به نظارت نشده است در حالی که وظیفه ذاتی ما نظارت است.

وی همچنین یاد آور شد: بهتر است در این کمیسیون از افراد متخصص استفاده شود.

در ادامه احمد مسجد جامعی این انتقاد ها را وارد ندانست و گفت: اگر هدف ایراد گرفتن باشد ما از هر گزارشی دهها ایراد می گیریم . گزارش کمیسیون فرهنگی گزارشی از عملکرد یکسال بوده است و تنها نشان دهنده اقدامات انجام گرفته است که به نظرم شایسته نیست از چنین گزارشی انتقاد کرد کما اینکه این گزارش گزارش خوبی هم بود که نشان دهنده ی اقدامات مناسب بوده است. در طول این یکسال هم بارها این کمیسیون بر سر موضوعاتی نظیر فرهنگسراها و میراث فرهنگی نظارت دقیقی به اجرا گذاشته است.

رییس کمیته هنر نیز در پاسخ این انتقاد گفت: ما برای هر موضوعی شغل درست نکردیم چرا که اهمیت موضوعاتی نظیر هنر و ورزش آن قدر هست که ما حتی برای این موارد کمیسیون تشکیل دهیم.

وی ادامه داد: جای تاسف است که هنر و ورزش را با ماسه و بتن برابر می دادند در حالی که از جدی ترین معضلات شهر تهران همین موضوع ورزش بوده است.

مختاباد تصریح کرد: اگر ما 20 سال گذشته برای ساخت و ساز های خود پیوست فرهنگی تعریف می کردیم امروز با مشکلات عدیده ای مواجه نمی شدیم و شهروندان صدای اعتراض خود را بلند نمی کردند. مشکلات ما در نتیجه عدم توجه به موضوعات فرهنگی است.

وی همچنین خاطر نشان کرد: 80 درصد معضلات شهر تهران فرهنگی و اجتماعی است و من نمی دانم با چه استدلالی این موضوعات کم اهمت جلوه داده می شوند.

عضو هیات رییسه شورا با انتقاد از سخنان دوستی گفت : شایسته نیست زحمات مشاوران و متخصصان این کمیسیون نادیده گرفته شود و کسی حق ندارد آنان را غیر متخصص خطاب کند.

وی ادامه داد: من ضمن قدردانی از سعه صدر ریاست کمیسیون فرهنگی باید بگویم ماهم می توانستیم نسبت به گزارش عملکرد دیگر کمیسیون ها انتقاد کنیم.

رییس کمیته میراث فرهنگی نیز با انتقاد از تذکرات طولانی اعضای شورا گفت: تذکر من درباره آیین گفتگو و رای در جلسه است. ما دو سه تذکر می دهیم که همه هم مهم است، ولی عملا به یک نطق تبدیل می‌شود. خواهشمندم تذکرات موردی و مرتبط با موضوع جلسه را به مدت 15 دقیقه در پایان جلسه طرح کنید.

وی افزود: ما مرتبا آمریکا و انگلستان و کودتای 28 مرداد را محکوم می کنیم، در حالی که در تهران به این بزرگی هیچ جایی به نام دکتر مصدق نیست که خواهشمندم به این موضوع رسیدگی کنید.

وی همچنین در بخشی از سخنان خود که در گزارش کمیسیون فرهنگی و اجتماعی قرائت می کرد به موضوع تهدید بافت های میراثی با توجه به زلزله های اخیر هشار داد و گفت: در حال حاضر 300 هزار بافت میراثی در تهران وجود دارد که عمده این سازه جز باف فرسوده و ریز دانه و نفوذ ناپذیر به شمار می آیند که در طرح تفصیلی تمهدیی برای آن اندیشیده نشده است. این در حالی است که خطر زلزله با توجه به وقوع آن در دماوند تهران را هم تهدید می کند و معلوم نیست چه بلایی سر بافت های میراثی خواهد آمد.

مجتبی شاکری نیز درباره همشهری گفت: من با دانشجو، عضو دوره دوم شورا درباره تیم نظارت سه نفره شورای سوم بر روزنامه همشهری تماس گرفتم و وی گفت که ما ناظر مقیم نداشتیم و نظارت ما مالی بود و اصلا محتوایی نبود. بنابراین درخواست می‌کنم مدیرعامل همشهری به شورا بیاید و با پاسخگویی به شبهات و انتقادات، حجت را تمام کند.

گفتنی است حبیب کاشانی در پاسخ این سخنان گفت که نظارت ما به هیچ عنوان معطوف بخش مالی نبود و نظارت بر همه عرصه ها بود. کاشانی یکی از سه عضو ناظر همشهری در دوره دوم شورا بوده است.