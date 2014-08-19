50 کیلومتر از شبکه آبرسانی قدیمی این شهر پرند اصلاح می شود

علیرضا گنجی خیبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت : با توجه به وجود دو شبکه آبرسانی در فاز دوم شهر پرند و وجود مشکلاتی مانند قدمت و فرسودگی و عدم مطابقت شبکه با جمعیت در راستای ساماندهی و ایجاد شبکه جدید و خارج سازی خطوط قدیمی و فرسوده از مدار توزیع، عملیات اصلاح و ایجاد شبکه واحد به طول 50 کیلومتر در فاز دوم پرند از اوایل اردیبهشت سال جاری آغاز شد.

وی با اشاره به مشخصات این پروژه عنوان کرد: این عملیات با اعتباری معادل 6 میلیارد ریال از محل اعتبارات جاری شرکت با بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

گنجی خیبری گفت: همزمان با اجرای این پروژه، عملیات اصلاح انشعابات مربوط به این پروژه و همچنین زون بندی و ایجاد زون های فشاری 5 و 6 با استفاده از لوله های چدن و داکتیل در اقطار 150 و 200 میلی متری جهت تامین فشارمطلوب و همچنین تعویض و نصب شیر فلکه خطوط و شیر آتش نشانی در مسیر شبکه صورت می پذیرد.

این مسئول اضافه کرد : با اجرای این پروژه بالغ بر سه هزار انشعاب و شبکه متصل به این انشعابات ساماندهی خواهد شد که با توجه به سرعت عمل و روند مطلوب اجرایی این عملیات امیدواریم این پروژه حداکثر تا پایان تابستان سال جاری به اتمام و مرحله بهره برداری برسد.