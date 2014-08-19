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۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۳۲

به منظور ارتقای کمی آب آشامیدنی؛

50 کیلومتر از شبکه آبرسانی قدیمی این شهر پرند اصلاح می شود

50 کیلومتر از شبکه آبرسانی قدیمی این شهر پرند اصلاح می شود

پرند - خبرگزاری مهر: سرپرست امور آبفای شهر جدید پرند گفت: تا پایان تابستان سال جاری، اصلاح 50 کیلومتر از شبکه آبرسانی پرند به منظور ارتقای کمی آب آشامیدنی به اتمام می رسد.

علیرضا گنجی خیبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت : با توجه به وجود دو شبکه آبرسانی در فاز دوم شهر پرند و وجود مشکلاتی مانند  قدمت و فرسودگی و عدم مطابقت شبکه با جمعیت در راستای ساماندهی و ایجاد شبکه جدید و خارج سازی خطوط قدیمی و فرسوده از مدار توزیع، عملیات اصلاح و ایجاد شبکه واحد به طول 50 کیلومتر در فاز دوم پرند از اوایل اردیبهشت سال جاری آغاز شد.

وی با اشاره به مشخصات این پروژه عنوان کرد: این عملیات با اعتباری معادل 6 میلیارد ریال از محل اعتبارات جاری شرکت با بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

گنجی خیبری گفت: همزمان با اجرای این پروژه، عملیات اصلاح انشعابات مربوط به این پروژه و همچنین زون بندی و ایجاد زون های فشاری 5 و 6 با استفاده از لوله های چدن و داکتیل در اقطار 150 و 200 میلی متری جهت تامین فشارمطلوب و همچنین تعویض و نصب شیر فلکه خطوط و شیر آتش نشانی در مسیر شبکه صورت می پذیرد.

این مسئول اضافه کرد : با اجرای این پروژه بالغ بر سه هزار انشعاب و شبکه متصل به این انشعابات ساماندهی خواهد شد که با توجه به سرعت عمل و روند مطلوب اجرایی این عملیات امیدواریم این پروژه حداکثر تا پایان تابستان سال جاری به اتمام و مرحله بهره برداری برسد.

کد مطلب 2353365

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