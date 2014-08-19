تسلیم پیام رئیس جمهور آفریقای جنوبی در خصوص تحولات غزه به روحانی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکو ویا و عزیز پهد فرستادگان ویژه رئیس جمهور آفریقای جنوبی صبح امروز سه شنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار کردند و پیام کتبی رئیس جمهور کشورشان خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را تسلیم وی کردند.

ظریف در این دیدار از سابقه نقش و مواضع خوب دولت و مردم آفریقای جنوبی در مجامع بین المللی از حقوق مردم فلسطین و نیز از جمهوری اسلامی در موضوع هسته ای تمجید کرد و یاد و خاطره مرحوم نلسون ماندلا و نقش و مبارزات ایشان در راستای صلح و عدالت را گرامی داشت.

وزیر امور خارجه با تشریح تلاشها و تماسهای دیپلماتیک ایران در عرصه منطقه ای و بین المللی در ظرفیت ریاست جنبش عدم تعهد برای حمایت از مردم فلسطین، بر ضرورت استمرار و تداوم همکاری و همفکری کشورهای فعال در جنبش عدم تعهد در جهت تسریع و تسهیل در کمک رسانی به مردم در غزه تاکید کرد.

ظریف با اشاره به اینکه اکثر شهدا و مجروحان تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه را مردم غیرنظامی به خصوص زنان و کودکان معصوم تشکیل می دهند، افزود: جمهوری اسلامی ایران از هرگونه تلاش و ابتکار سیاسی برای اعمال فشار به رژیم صهیونیستی جهت توقف کامل حملات جنایتکارانه به باریکه غزه و رفع محاصره کامل از این باریکه ، تضمین عدم تکرار حملات و تامین زندگی آرام برای ساکنان غزه پشتیبانی می کند.

ظریف همچنین با اشاره به ابعاد خطرناک پدیده شوم تروریسم و افراط گرایی در مناطق مختلف جهان از جمله در برخی کشورهای خاورمیانه و قاره آفریقا ، تنها راه مقابله با آن را اراده و رویکرد مشترک و همکاری کشورهای جهان برای ریشه کن کردن تروریسم و افراط گرایی دانست.

فرستادگان ویژه رئیس جمهور آفریقای جنوبی نیز در این دیدار با ابلاغ سلام‌های گرم رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور به ظریف و روحانی، گزارشی از تحرکات و رایزنی‌های خود در راستای ابتکار عمل آفریقای جنوبی و استفاده از تجارب گذشته در زمینه ارسال کمک های بشردوستانه به مردم غزه ارائه کردند.

وی با اشاره به نقش و نفوذ ایران در مسائل منطقه ای و همچنین تقدیر از مواضع و حمایتهای دولت و مردم ایران از قضیه فلسطین، تداوم همفکری و همکاری بین تهران و پروتوریا و دیگر کشورهای موثر در جنش عدم تعهد و در منطقه را برای تسریع در روند ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه و نیز برقراری آتش بس پایدار با توجه به مطالبات و حقوق انسانی مردم فلسطین یادآور شدند.