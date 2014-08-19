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۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۵۲

در دیدار با ظریف صورت گرفت؛

تسلیم پیام رئیس جمهور آفریقای جنوبی در خصوص تحولات غزه به روحانی

تسلیم پیام رئیس جمهور آفریقای جنوبی در خصوص تحولات غزه به روحانی

فرستادگان ویژه رئیس جمهور آفریقای جنوبی صبح امروز  با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و پیام کتبی رئیس جمهور کشورشان خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را تسلیم وی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  اسکو ویا و عزیز پهد فرستادگان ویژه رئیس جمهور آفریقای جنوبی صبح امروز سه شنبه با  محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار کردند و پیام کتبی رئیس جمهور کشورشان خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را تسلیم وی کردند.

 ظریف در این دیدار از سابقه نقش و مواضع خوب دولت و مردم آفریقای جنوبی در مجامع بین المللی از حقوق مردم فلسطین و نیز از جمهوری اسلامی در موضوع هسته ای تمجید کرد و یاد و خاطره مرحوم نلسون ماندلا و نقش و مبارزات ایشان در راستای صلح و عدالت را گرامی داشت.

وزیر امور خارجه با تشریح تلاشها و تماسهای دیپلماتیک ایران در عرصه منطقه ای و بین المللی در ظرفیت ریاست جنبش عدم تعهد برای حمایت از مردم فلسطین، بر ضرورت استمرار و تداوم همکاری و همفکری کشورهای فعال در جنبش عدم تعهد در جهت تسریع و تسهیل در کمک رسانی به مردم در غزه تاکید کرد.

 ظریف با اشاره به اینکه اکثر شهدا و مجروحان تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه را مردم غیرنظامی به خصوص زنان و کودکان معصوم تشکیل می دهند، افزود: جمهوری اسلامی ایران از هرگونه تلاش و ابتکار سیاسی برای اعمال فشار به رژیم صهیونیستی جهت توقف کامل حملات جنایتکارانه به باریکه غزه و رفع محاصره کامل از این باریکه ، تضمین عدم تکرار حملات و تامین زندگی آرام برای ساکنان غزه پشتیبانی می کند.

 ظریف همچنین با اشاره به ابعاد خطرناک پدیده شوم تروریسم و افراط گرایی در مناطق مختلف جهان از جمله در برخی کشورهای خاورمیانه و قاره آفریقا ، تنها راه مقابله با آن را اراده و رویکرد مشترک و همکاری کشورهای جهان برای ریشه کن کردن تروریسم و افراط گرایی دانست.

فرستادگان ویژه رئیس جمهور آفریقای جنوبی نیز در این دیدار با ابلاغ سلام‌های گرم رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور به ظریف و روحانی، گزارشی از تحرکات و رایزنی‌های خود در راستای ابتکار عمل آفریقای جنوبی و استفاده از تجارب گذشته در زمینه ارسال کمک های بشردوستانه به مردم غزه ارائه کردند.

وی با اشاره به نقش و نفوذ ایران در مسائل منطقه ای و همچنین تقدیر از مواضع و حمایتهای دولت و مردم ایران از قضیه فلسطین، تداوم همفکری و همکاری بین تهران و پروتوریا و دیگر کشورهای موثر در جنش عدم تعهد و در منطقه را برای تسریع در روند ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه و نیز برقراری آتش بس پایدار با توجه به مطالبات و حقوق انسانی مردم فلسطین یادآور شدند.

کد مطلب 2353368

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