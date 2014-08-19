فرماندهان سپاه شهرستان قدس تودیع و معارفه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه روسای ناحیه مقاومت سپاه قدس که با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، دادستان، نماینده ولی فقیه در سپاه شهرستان، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از بسیجیان این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از چالش هایی که اکنون منطقه خاورمیانه با آن مواجه است جنایاتی است که در غزه رخ داده است.

سردار علی نصیری افزود: جنایاتی که دل تمامی انسانها اعم از مسلمان و غیرمسلمان را به درد آورده، در مدت 32 روزی که این جنگ ادامه داشت بیش از هزار و 900 نفر از مردم بیگناه غزه به شهادت رسیدند که بخش اعظمی از آنها را کودکان، زنان و سالخوردگان بی دفاع تشکیل می دهند.



این مسئول ادامه داد: این اتفاقات و جنایات داعش در عراق و سوریه همه از متن سناریویی است که سالها پیش استکبار جهانی تحت عنوان خاورمیانه جدید تدوین کرده که با پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در 35 سال پیش این اتفاق به تعویق افتاد و پس از آن مقاومت اسلامی در خاورمیانه تشکیل شد و این طرح ابتر ماند.



نصیری عنوان کرد: اکنون تمام تلاش استکبار جهانی این است که مقاومت اسلامی شکل گرفته در منطقه را از بین ببرند و با ایجاد یک شبکه تروریستی با نام داعش سعی می کنند چهره اسلام را مخدوش کنند، دنیا امروز شاهد جنایاتی فجیعی است که در غزه و عراق رخ می دهد که قسمت اعظم آن توسط گروه داعش صورت می گیرد اما مسئله مهمتر این است که داعش این جنایات را تحت نام اسلام انجام می دهد که این نیز یکی از استراتژی های استکبار جهانی برای زشت جلوه دادن اسلام و جلوگیری از گسترش آن در جهان است.



هدف استکبار جهانی مخدوش کردن چهره اسلام است



وی اظهار داشت: یکی دیگر از نقشه های آنان ایجاد تفرقه بین مسلمان است گروه داعش خود را یک گروه مسلمان سنی معرفی می کند و اعلام می کند که شیعیان را از بین می برد می خواهند از این طریق بین مسلمانان فاصله بیندازند اما در اصل داعش خود از عناصر همین استکبار جهانی است که قصدش تخریب اسلام است.



نصیری ادامه داد: آنها قصد دارند به هر قیمتی که شده منافع خود را در خاورمیانه حفظ و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند، نسل کشی و کودک کشی در نوار غزه، جنایات هولناک داعش در عراق و حضور تروریست ها در سوریه همه و همه برای این است که مسلمانان دست از مقاومت اسلامی بردارند تا اسرائیل به حیات خود ادامه دهد.



فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران گفت: مهمترین اصل در سیاستهای نظام مقاومت های اصولی است که این رکن از سوی انقلاب اسلامی ایران به کشورهای سوریه، لبنان و عراق صادر شده و با شکل گیری بسیج مردمی مقاومت آنها شکل اصولی به خود گرفته است.



وی ادامه داد: این موارد از برکات نظام جمهوری اسلامی است و دشمنان به همین دلیل از آن وحشت دارند و اکنون با استفاده از جنگ نرم و فرهنگی با استفاده از ماهواره به جنگ نظام آمدند، مردم و مسئولان باید هوشیار باشند زیرا اکنون بیش از 125 شبکه ماهواره ایی فارسی زبان با برنامه های 24 ساعته سعی در نفوذ به فرهنگ مردم دارند، قریب به 48 درصد از مردم تهران نیز از این ماهواره استفاده می کنند و سریال ها و اخبار سیاسی بیشترین بیننده را دارند.



ماهواره سبک زندگی مردم را تغییر می دهد



وی اضافه کرد: این برنامه سبک زندگی مردم را تغییر می دهند هر چیزی که در نظام جمهوری اسلامی ارزش محسوب می شود در این رسانه ها مورد تمسخر قرار می گیرد، مسئله حجاب را محدودیت عنوان می کند و مرتبا دم از جدایی دین از سیاست می زنند، در حالی در کشور آمریکا خانواده های تک والدینی بسیار زیاد شده که نشان دهنده انحطاط خانواده ها است، برای جلوگیری از این اتفاق باید کار فرهنگی در جامعه صورت گیرد.



این مسئول با اشاره به توانمندی های بسیار بالای سرهنگ عبداللهیان در اداره ناحیه مقاومت سپاه شهرستان یادآور شد: سرهنگ عبداللهیان از افسران جوان و موفق سپاه است و در مدتی که عهده دار مسئولیت سپاه شهرستان قدس بوده، اقدامات موثری در تمامی زمینه ها داشته است و نشان داده که فرمانده ایی است که در عرصه خدمت به نظام و انقلاب پیشرو است و باید از این افراد در همه زمینه ها استفاده شود.



وی ادامه داد: زمانی که تصمیم به جا به جایی ایشان شد همه مسئولان شهرستان از این اتفاق ناراضی بودند و این گواه این امر است که به درستی مامویت خود را در این شهرستان انجام داده و این اتفاق کار فرد جایگزین ایشان را سخت تر می کند، سرگرد الله یاری نیز از فرماندهان جوانی است که دوره های مخصوص فرماندهی را گذرانده و از وی انتظار می رود که در راستای صحیح اقدامات فرمانده پیشین گام بردارد.

مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی امانت است



در ادامه این مراسم فرماندار قدس اعلام کرد: مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی امانت است و کسانی که عهده دار مسئولیت می شوند باید به نحو احسن از این فرصت برای خدمت کردن به مردم و نظام استفاده کنند، امنیتی که اکنون در شهرستان برقرار شده است حاصل زحمات سپاه، نیروی انتظامی و دیگر مسئولان شهرستان و تعاملی است که این نهادها با یکدیگر داشته اند.



نورمحمد فردی افزود: این جلسه برای قدردانی از زحمات مدیر و فرمانده ایی است که بسیار با انگیزه و لایق است و امید می رود که در هر پست و جایگاهی که قرار می گیرد موفق باشد و از فرمانده جدید نیز انتظار می رود که در همین راستا حرکت کند.

طی 18 ماه 14 پایگاه مقاومت جدید در قدس افتتاح شد



سپس فرمانده سابق ناحیه مقاومت سپاه پاسداران قدس اظهار داشت: فعالیتهای سپاه بنا بر ذات اصلی آن ارتقای کیفیت امور است و اگر در این جلسه گزارش عملکردی ارائه می شود فقط به درخواست مسئولان است و فقط برحسب وظیفه این کار انجام می شود زیرا هرکاری که صورت گرفته است انجام وظیفه بوده است.



سرهنگ مجید امیر عبداللهیان افزود: سپاه پاسداران قدس در بخش نظام ارزشیابی بین سه نظام برتر استان قرار گرفته و در بخش زیرساخت ها نیز با ایجاد 10 پایگاه مقاومت جدید و فعال سازی 4 پایگاه راکد عملکرد مناسبی داشته است.



وی ادامه داد: همچنین در این مدت پنج سوله مخصوص سپاه ساخته شده که با توجه به کمبود فضاهای فرهنگی ورزشی در شهرستان سه سوله به بخش فرهنگی ورزشی اختصاص داده شده که هر کدام دارای سالن های ورزشی مجهز هستند که در هفته های دولت و یا دفاع مقدس به بهره برداری خواهند رسید.



این مسئول تصریح کرد: ساختمان سایت گردان امام حسین تکمیل شده، در هفته دفاع مقدس به بهره برداری می رسد، در بخش جذب نیرو سپاه شهرستان از برنامه پنج ساله خود عقب افتاده بود که در سال گذشته این جذب از سهمیه 100 درصدی هم بیشتر شد و اگر این روند ادامه یابد این عقب ماندگی نیز بزودی جبران خواهد شد.



سرهنگ عبداللهیان اظهار داشت: شبکه اینترنت داخلی سپاه" شهاب" در تمامی پایگاه های شهرستان فعال شده، 512 نفر به اردوهای بسیج سازندگی اعزام شدند، 200 نفر در راستای ریشه کنی بیسوادی در قدس فعالیت کردند و بخش مقابله با جنگ نرم و امر به معروف و نهی از منکر نیز با استفاده از نخبه های فرهنگی در پایگاه های مقاومت تشکیل شد.



وی ادامه داد: در راستای آگاهی خانواده ها از مضرات ماهواره و تاثیرات سویی که بر نظام خانواده دارد در مسجد امام حسن مجتبی( ع) 150 نفر از نوجوانان تحت طرح همیاران بسیج آموزش دیدند تا خانواده ها را از مضرات این دجال واره آگاه کنند، این نوع اقدامات بیشتر از اقدامات قهری موثر است.



این مسئول در پایان از تعامل و همکاری خوبی که مسئولان شهرستان با سپاه در این مدت داشتند تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد: این تعامل با فرمانده جدید سپاه نیز ادامه داشته باشد.



در پایان حکم سرگرد فیاض الله یاری بعنوان فرمانده ناحیه مقاومت سپاه قدس قرائت شد و توسط سردار نصیری به وی اهدا شد.