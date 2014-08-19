به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر سه شبه در جمع خبرنگاران در مورموری اظهار داشت: براساس اصل 3 قانون اساسی باید امکانات کشور به صورت عادلانه تقسیم شود بنابراین ضرورت دارد به وضعیت مردم زلزله زده دهلران و آبدانان رسیدگی و آب آشامیدنی لازم این منطقه تامین شود.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه در مناطق آبدانان و دهلران زلزله شدیدی اتفاق افتاده است بنابراین از مسئولان می خواهم که وضعیت مردم این منطقه رسیدگی کنند به دلیل اینکه براساس اصل سوم قانون اساسی باید امکانات کشور به صورت عادلانه تقسیم شود.

نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل هوای گرم بالای 50 درجه سانتی گراد در مناطق زلزله زده دهلران و آبدانان باید آب آشامیدنی این مناطق تامین شود.

احمدی افزود: مسئولان باید به وضعیت اسکان مردم زلزله زده دهلران و آبدانان رسیدگی کنند و باید توجه داشت طی این مدت این منطقه زلزله 6.2 ریشتری را تجربه کرده و بیش از صد بار لرزیده است این درحالی است که اگر زلزله در منطقه دیگری از ایران رخ میداد مسئولان به آن مناطق اعزام می‌شدند.

وی گفت: از رئیس مجلس به دلیل اینکه در آغاز جلسه از کمیسیون عمران و مسئولان درخواست کرد که به وضعیت مردم زلزله زده حوزه انتخابیه ام رسیدگی کنم تشکر می کنم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه،‌بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: مردم مناطق زلزله زده دهلران و آبدانان دو شب است که نتوانسته اند بخوابند و حدود صد بار پس لرزه را تجربه کرده‌اند بنابراین باید مسئولان امکانات لازم را برای مردم این منطقه تامین کنند.