تفاهمنامه همکاری پدافند غیرعامل و پدافند هوایی امضا شد/ اعلام 5 محور مهم تفاهمنامه

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء آجا در نشست مشترک خود با رئیس سازمان پدافند غیرعامل که به منظور امضای تفاهم نامه همکاری برگزار شد، اظهار داشت: امروز یکی از پرافتخارترین روزهای جمهوری اسلامی ایران است که در این نشست مشترک میان ارتش جمهوری اسلامی و سازمان پدافند غیرعامل تفاهم نامه همکاری در مباحث مختلف به امضا خواهد رسید، البته این بدین معنا نیست که این تعامل و همکاری مختص امروز باشد بلکه همکاری و همبستگی و تعامل میان پدافند غیرعامل و پدافند هوایی خاتم الانبیاء در سنوات گذشته نیز وجود داشته و این دو نهاد با یکدیگر عجین بوده اند.

وی افزود: پدافند هوایی عامل در بخش های زیرساخت ها همانند احداث مناطق حساس و هسته ای و انجام کارهای پژوهشی و مردمی کردن دفاع نیازمند پدافند هوایی غیرعامل است.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء تصریح کرد: سازمان پدافند غیرعامل عنصری مکمل برای دفاع و همچنین پدافند عامل نیز عنصری مکمل برای پدافند غیرعامل است.

امیر سرتیپ اسماعیلی با تاکید بر اینکه تاثیر متقابل طرح های پدافند عامل و غیر عامل را نباید مورد غفلت قرار دهیم، گفت: پدافند غیرعامل بدون پدافند عامل دفاع منفعل و بدون پایداری و دست بسته است.

وی اضافه کرد: پدافند عامل بدون پدافند غیرعامل یک دفاع با ریسک بالا و به خطر نزدیک تر و صد در صد پرهزینه تر است.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء با بیان اینکه پدافند عامل و غیرعامل با یکدیگر عجین هستند، گفت: هماهنگی و همکاری این دو مجموعه خیلی از مسائل را با بازدارندگی بالا و کم هزینه تر برای کشور به ارمغان می آورد.

امیر سرتیپ اسماعیلی با اشاره به سخنان فرمانده کل قوا که فرمودند امروز پدافند هوایی خط مقدم نبرد هوایی است، بیان کرد: ان شاء الله برکات تعامل هر چه گسترده تر دفاعی پدافندهای عامل و غیر عامل در کشور بیش از گذشته نمایان شود.

در ادامه این نشست مشترک سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل طی سخنانی اظهار داشت: دشمن در برابر ما اقداماتی یکپارچه و واحد انجام می دهد و همه مولفه های دفاعی خود را با یکدیگر منسجم و هماهنگ می کند.

وی افزود: دکترین قدرت هوشمند که در این میان مورد استفاده قرار می گیرد به معنی به کارگیری تمام مولفه هایی دفاعی است که این موضوع نیز از سوی وزیر امور خارجه سابق آمریکا مورد تاکید قرار گرفته بود.

سردار جلالی درباره 5 محور اصلی تفاهم نامه مشترک طرفین گفت: هماهنگی حداکثری، بهره وری، هم افزایی، تعامل و برادری 5 محور مهم و اساسی این تفاهم نامه همکاری میان پدافند عامل و غیرعامل است.

وی با تاکید بر اینکه با بهره گیری از این 5 محور شاهد پایداری دفاعی منسجم تر خواهیم بود، تصریح کرد: دفاع از کشور در دو بعد هوایی و زیرساختی نیازمند هماهنگی، تعامل و نگاه سازنده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: هماهنگی عملیات بین پدافند عامل و غیر عامل می تواند نقاط ضعف را پوشانده و در مقابل نیز نقاط قوت را میان این دو نهاد بسیار مهم و دفاعی تقویت و منسجم تر کند.

جلالی با بیان اینکه این تفاهم همکاری که در قالب بخش های مختلف تعریف شده می تواند در مرحله اجرا، پایداری و دفاع هوشمند را بیش از گذشته افزایش دهد، بیان کرد: تشکیل کارگروه های تخصصی از جمله کارگروه های آموزش و پژوهش، سایبری و الکترونیک، فرهنگی و آموزش از مهمترین کارگروه هایی است که در این تفاهم نامه آمده و می تواند نتیجه بسیار خوبی به منظور پیشبرد اهدافمان داشته باشد. امیدواریم این تفاهم نامه مبدا همکاری خوبی باشد و برکات پرخیری برای کشور به ارمغان بیاورد.