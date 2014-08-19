اعمال سیاست های تشویقی در راستای درآمد زایی مناطق/ بازدید های مردمی مبنای پایش مصوبات شورا است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی تندگویان در بازدید از شهرداری منطقه 4 با اهاتلی این منطقه دیدار و گفت و گو کرد.

تندگویان در پایان این بازدید گفت: شهر تهران به دلیل گستردگی و مدل شهر نشینی که دارد مشکلات متفاواتی را در زمینه ساخت و ساز شهری در منطقه های مختلف تجربه می کند که با هم قابل مقایسه نیستند. بر همین اساس در منطقه 1 شهرداری شهروندان بیش از آنکه مشکل مالی داشته باشند به دنبال انتفاع بیشتر از ملکشان هستند و حاضرند هر نوع عوارضی را هم پرداخت کنند و حتی بهخ دنبال تخریب باغات خود هم باشند در حالی که در منطقه ای مانند منطقه 4 مشکل تامین هزینه های مالی است به گونه ای که شهروندان از پرداخت کمترین فیش عوارض باز می مانند.

وی ادامه داد: این موضعات سبب شد تا ما در شورای شهر برخی مناطق و پهنه ها رات بررسی کنیم و مغایرت ها را برداریم و از اینرو می توان گفت بازدید های مردمی اعضای شورا می تواند مبنایی خوبی در پایش مصوبات باشد تا بتوانیم برای اجرای یک قانون بند یا تبصره ای بر مصوبه اضافه کنیم.

تندگویان افزود: در تهران وقتی یک مصوبه ابلاغ می شود بازتاب سنجی آن را باید در مناطق دید .

نایب رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورا همچنین با اشاره به مشکلات منطقه 4 تصریح کرد: از جمله مشکلاتی که منطقه 4 شهرداری تهران با آن دست به گریبان است تراکم جمعیتی بالا و نیز املاکی که از مدت ها قبل تعیین تکلیف نشده اند. از اینرو شهرداری در اجرای مصوبات با مشکلات عدیده ای در این منطقه مواجه است چرا که شهروندان این منطقه از تمکن مالی مناسب برخوردار نیستند و از طرفی عدم تعیین تکلیف املاک سبب شده که عوارض های شهرداری در طول سالیان انباشته شود و حالا شهروندان توان پرد اخت آن را نداشته با شند.

وی خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی پیشنهاد می شود شهرداری در یک طرح جهادی بررسی پلاک به پلاک املاک را انجام دهد و با اعمال سیاست های تشویقی آنها را تعیین تکلیف کند تا از آورده پیش بینی شده بتواند در جهت رونق اقتصادی منطقه گام بردارد که این امر در نتیجه سبب انتفاع خود شهروندان منطقه و نیز افزایش سرانه های مورد نیاز باشد. منطقه 4 ظرفیت های مناسبی دارد که اگر بتوانیم مدیریت هزینه را در این منطقه ایجاد کنیم می توانیم شاهد ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشیم.