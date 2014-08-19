ردیف اعتباری400 میلیارد ریالی برای فاضلاب کرمانشاه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل آبفای کرمانشاه عصر امروز با حضور معاون هماهنگ کننده و پشتیبانی آبفا کشور برگزار و منصور کیاور به مدت دوسال به سمت مدیرعاملی شرکت آبفا شهری کرمانشاه منصوب و از زحمات رضا کرانی سرپرست این شرکت تجلیل به عمل آمد.

مدیرعامل سابق آبفا شهری کرمانشاه در این مراسم با اشاره به موفقیت های آبفا شهری کرمانشاه در دوسال مسئولیتش گفت: ما توانستیم در این مدت و علی رغم مشکلات موجود از نظر مالی و کمبود آب توانستیم موفقیت های چشمگیری بدست آوریم.

وی، کسب جایزه برتر رشد در سال 91، کسب جایزه بقراط در سال‌های 91 و 92 و رتبه برتر آموزشی در غرب را از جمله این موفقیت ها برشمرد.

کرانی از تکمیل و بهره برداری از آزمایشگاه مرکزی در دوسال اخیر ، ایجاد 554 شبکه نشت یابی، مدیریت فشار آب، رفع مشکل اب 100 روستا که مشکل تامین و توزیع داشتن را از اقدامات این شرکت در دوسال اخیر عنوان کرد.

مدیرعامل سابق آبفا شهری استان کرمانشاه گفت: سابقا مشکل آب داشتیم و هم اکنون در فصل گرم نیز با مشکل مواجه نشدیم .

وی کاهش دو نیم درصدی آب بدون درآمد، آبرسانی به 25 هزار واحد مسکن مهر استان و برون سپاری خدمات شرکت آب و فاضلاب را از دیگر اقدامات این شرکت در دوسال اخیر برشمرد.

وی از جذب سرمایه گذار برای آب بدون درآمد خبرداد و گفت: به 107 نفر از کارکنان این اداره پاداش بازنشستگی پرداخت و بازنشسته شده اند و جایگزینی برای این افراد استخدام نشده است که خود باعث کاهش هزینه های شرکت شد.

کرانی از ایجاد ردیف وامی به مبلغ 400 میلیارد تومان از بانک توسعه اسلامی برای ترمیم و احداث فاضلاب کرمانشاه خبرداد و گفت: این باعث تحول بزرگی در فاضلاب استان کرمانشاه خواهد شد.

مدیرعامل سابق آبفا شهری کرمانشاه، دریافت مجوز فایناس برای فاضلاب صحنه، دریافت مجوز فراخوان سرمایه گذار برای فاضلاب سنقر و تازه آباد، دریافت مجوز تصفیه خانه اسلام آباد غرب، پرداخت 100 میلیارد ریال برای دیون پیمانکاران و مشاوران و اوراق مشارکت برای اولین بار در غرب کشور را از دیگر دستاوردهای این شرکت در دوسال اخیر برشمرد.