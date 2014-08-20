واکنش آموزش و پرورش به نامه وزیر سابق/ جزییات استخدامی ها در دوره قبل

سید محمد بطحایی در پاسخ به این سئوال که حمیدرضا حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش در نامه ای به مجلس اعلام کرده سهمیه استخدام در دوره قبل پیش خور نشده و در حد ظرفیتها استخدام کرده ایم، به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر اختلاف نظر بر روی استخدامهایی است که تحت عنوان طرح مهرآفرین طی سالهای گذشته اتفاق افتاد.

وی افزود: به خاطر دارید که در این طرح برخی از نیروهای انسانی که دارای قرارداد کار معین بودند، به پیمانی تبدیل وضعیت شدند. بعضی از دوستان معتقدند این تبدیل وضعیت اسمش استخدام نیست و صرفا تبدیل وضعیت است، بنابراین نباید از سهمیه استخدامی آن ها کاسته شود.

بطحایی ادامه داد: محل اختلاف اینجاست که نیرویی که قراردادی بوده پیمانی شده و دوستان ما می گویند این تبدیل وضعیت اسمش استخدام نیست، در حالی که معاونت توسعه منابع انسانی معتقد است این به معنای ورودی به آموزش و پرورش و استخدام تلقی می شود.

اعلام جزییات استخدامی ها در دوره گذشته

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش با اعلام جزییات استخدام در وزارت آموزش و پرورش در دوره قبل، تصریح کرد: آنچه که مشخص است این است که طی سال های 88 تا 92 حدود 116 هزار نفر نیروی انسانی به آموزش و پرورش اضافه شده؛ در حالی که در آن سال 885 هزار نیرو داشتیم.

2 هزار میلیارد تومان بار مالی ناشی از استخدام ها

وی با اشاره به اینکه تعداد نیروی انسانی در آموزش و پرورش در سالهای گذشته در حالی افزایش یافته که تعداد دانش آموزان ثابت مانده است، اظهار داشت: افزایش نیروی انسانی باعث افزایش بار مالی آموزش و پرورش شده که چیزی حدود 2 هزار میلیارد تومان می شود.

حقوق و مزایای نیروی انسانی بلای جان آموزش و پرورش

بطحایی خاطرنشان کرد: اگر 116 هزار نفر وارد آموزش و پرورش نمی شدند، ما امروز می توانستیم 2 هزار میلیارد تومان را صرف کیفیت بخشی برنامه های آموزش و پرورش کنیم اما مجبوریم این میزان اعتبار را بابت حقوق و مزایای نیروی انسانی هزینه کنیم.

به گفته معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، یکی از سیاستهای اموزش و پرورش ساماندهی نیروی انسانی است تا بتوانیم فردی را که دارای کسر ساعت موظف است و امروز حقوق او را بصورت حق التدریس پرداخت می کنیم، به روشهای مختلف جایابی کنیم و اثربخشی منابع انسانی را بالا ببریم.

طرح مهر آفرین طرحی بود که به منظور استخدام دولتی به دستگاهها ابلاغ شد که بر اساس آن وزارت آموزش و پرورش تعدادی نیرو را در آن دوره استخدام کرد. در همین رابطه عبدالرضا ثروتی یکی از نمایندگان مجلس در آن زمان اعلام کرد آقای حاجی بابایی 20 هزار معلم قرآنی و مستخدمین را جذب وزارت آموزش و پروش کرده که این اقدام غیر قانونی بوده است، چرا که پیش از این نیز من از وزیر آموزش و پرورش در این خصوص سئوال کرده بودم که وزیر در صحن پاسخ داد این نیروها را طبق قرارداد کار معین گرفته است و این نیروها بر اساس سیستم پاره وقت فعالیت می کنند. بعد ما متوجه شدیم که این نیروها را به شکل پیمانی بدون اعلام عمومی و بدون امتحان بکار گرفته اند که این کار غیر قانونی است.