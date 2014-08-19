به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطان‌حسيني ظهر امروز در گردهمايي ورزشکاران اصفهان اظهار داشت: از زماني که من به ورزش اصفهان آمدم، تمام حساب‌هاي اداره‌ل ورزش و جوانان استان اصفهان مسدود شده بود و تلاش کرديم که مشکلات بسياري براي ما به وجود آورد.

وي افزود: در اين مدت تلاش کرديم که حساب‌هاي ما از مسدود بودن خارج شود و متأسفانه نزديک به 17 ميليارد تومان از بودجه‌هاي اداره‌کل ورزش و جوانان از حساب آن کسر شده و براي رفع مشکل معارضان ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان اختصاص داده شده است.

مديرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با بيان اينکه مشکلات مالي اين اداره‌کل را به يکي از ادارات پرحاشيه تبديل کرد، تصريح کرد: متأسفانه دعواها و مسائل حاشيه‌اي در ورزش اصفهان به وجود آمد و مشکلات بسياري را به دنبال داشت اما خوشحال هستيم که هر 15 روز يک بار، يک مجمع انتخاباتي برگزار کرديم و اين مجامع بدون مشکل برگزار شد.

وي با بيان اينکه اصفهان در زمينه سرانه ورزشي در رتبه 392 در بين 402 شهرستان کشور قرار دارد، ادامه داد: اين رتبه بسيار پائين بوده و اگر زمين‌هاي غير کاربردي را از تعداد زمين‌هاي اصفهان کم کنيم، شهر ما در اين زمينه به رتبه آخر مي‌رسد.

سلطان‌حسيني با بيان اينکه ما حتي براي تأمين هزينه آب و برق خود نيز با مشکل مواجه بوديم، بيان داشت: خوشبختانه در حال حاضر شرايط براي بهبود اوضاع مناسب شده و مشکل معارضان ورزشگاه نقش‌جهان در حال برطرف شدن است.

وي اضافه کرد: بايد از فضاي به وجود آمده استفاده کنيم و با استفاده از ظرفيت‌هاي عظيم استان، تلاش کنيم که ورزش استان را از مشکلات مختلف برهانيم.