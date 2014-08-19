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۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۴۶

محمد سلطان‌حسيني:

17 ميليارد تومان از بودجه‌هاي اداره‌کل ورزش اصفهان برداشت شد/ پول آب و برق هم نداشتيم!

17 ميليارد تومان از بودجه‌هاي اداره‌کل ورزش اصفهان برداشت شد/ پول آب و برق هم نداشتيم!

اصفهان – خبرگزاري مهر: مديرکل ورزش و جوانان اصفهان گفت: متأسفانه در ماه‌هاي گذشته به دليل مشکل معارضان ورزشگاه نقش‌جهان 17 ميليارد تومان از بودجه‌هاي اداره‌کل ورزش اصفهان برداشت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطان‌حسيني ظهر امروز در گردهمايي ورزشکاران اصفهان اظهار داشت: از زماني که من به ورزش اصفهان آمدم، تمام حساب‌هاي اداره‌ل ورزش و جوانان استان اصفهان مسدود شده بود و تلاش کرديم که مشکلات بسياري براي ما به وجود آورد.

وي افزود: در اين مدت تلاش کرديم که حساب‌هاي ما از مسدود بودن خارج شود و متأسفانه نزديک به 17 ميليارد تومان از بودجه‌هاي اداره‌کل ورزش و جوانان از حساب آن کسر شده و براي رفع مشکل معارضان ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان اختصاص داده شده است.

مديرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با بيان اينکه مشکلات مالي اين اداره‌کل را به يکي از ادارات پرحاشيه تبديل کرد، تصريح کرد: متأسفانه دعواها و مسائل حاشيه‌اي در ورزش اصفهان به وجود آمد و مشکلات بسياري را به دنبال داشت اما خوشحال هستيم که هر 15 روز يک بار، يک مجمع انتخاباتي برگزار کرديم و اين مجامع بدون مشکل برگزار شد.

وي با بيان اينکه اصفهان در زمينه سرانه ورزشي در رتبه 392 در بين 402 شهرستان کشور قرار دارد، ادامه داد: اين رتبه بسيار پائين بوده و اگر زمين‌هاي غير کاربردي را از تعداد زمين‌هاي اصفهان کم کنيم، شهر ما در اين زمينه به رتبه آخر مي‌رسد.

سلطان‌حسيني با بيان اينکه ما حتي براي تأمين هزينه آب و برق خود نيز با مشکل مواجه بوديم، بيان داشت: خوشبختانه در حال حاضر شرايط براي بهبود اوضاع مناسب شده و مشکل معارضان ورزشگاه نقش‌جهان در حال برطرف شدن است.

وي اضافه کرد: بايد از فضاي به وجود آمده استفاده کنيم و با استفاده از ظرفيت‌هاي عظيم استان، تلاش کنيم که ورزش استان را از مشکلات مختلف برهانيم.

 

کد مطلب 2353401

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