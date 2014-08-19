خط انتقال آب کاکارضا به خرم آباد 71 درصد پیشرفت فیزیکی دارد/ تدوین طرح گردشگری پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی خط انتقال آب کاکارضا به خرم آباد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح آبرسانی به شهر خرم آباد برای افق 1410 طراحی شده که یکی از طرح های بسیار مناسب توسعه ای بوده و پیشرفت فیزیکی آن نسبت به برنامه زمان بندی تعیین شده راضی کننده است.

وی حجم کل اعتباراتی که برای پروژه آبرسانی به شهر خرم آباد لحاظ شده است را 50 میلیارد تومان برشمرد و عنوان کرد: این پروژه در حال حاضر 71 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مطابق برنامه زمان بندی تعیین شده پیش می رود.

استاندار لرستان تصریح کرد: طرح آبرسانی به شهر خرم آباد می تواند جمعیتی بالغ بر 550 هزار نفر را پوشش دهد و همچنین مطابق این طرح هزار و 850 لیتر بر ثانیه از آب سراب تلخ و مخملکوه خارج شده و به تصفیه خانه خرم آباد وارد می شود.

بازوند با بیان این مطلب که طرح آبرسانی به شهر خرم آباد می تواند به یک جاذبه گردشگری در منطقه تبدیل شود بیان داشت: در بازدید قبلی که از طرح داشتیم تقاضایی مبنی بر اجرای پروژه با رویکرد گردشگری مطرح شد لذا این پروژه با یک طرح گردشگری در قالب بک آبشار شروع شده که از این لحاظ این طرح بسیار ارزشمند است.

وی در اینباره افزود: علیرغم اینکه هدف اصلی از اجرای این پروژه آبرسانی به شهر خرم آباد است ولی خروجی آن به گردشگری کمک می کند بدین معنا که وقتی هزار و 850 لیتر بر ثانیه آب از این محل به شهر خرم آباد منتقل می شود از طرف دیگر می توانیم آب چشمه های داخل شهر خرم آباد را آزاد کنیم.

استاندار لرستان گفت: با آزادسازی چشمه های آب داخل شهر خرم آباد حدود هزار و 400 لیتر بر ثانیه از این آبها آزاد می شود که با این آزاد سازی شهر از لحاظ گردشگری می تواند روحیه جدیدی گرفته و رودخانه ای با آب دائمی داشته باشد.

بازوند اظهار داشت: پیمانکار طرح آبرسانی به شهر خرم آباد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء است که کار را به خوبی پیش می برد و با وجود اینکه ما نمی توانیم اعتبارات پروژه را به موقع پرداخت کنیم کار را متوقف نکرده و به جلو پیش می برد.

وی عنوان کرد: کارفرمای عملیات آبرسانی به شهر خرم آباد قبلا شرکت آب منطقه ای لرستان بود که اکنون به شرکت آب و فاضلاب شهری استان و مشاور جدیدی واگذار شده است.

بازوند با اشاره به اینکه مهندسی ارزش روی این پروژه صورت گرفته و بحث گردشگری در آن مطرح شده است افزود: همچنین یک شرکت مهندسین مشاوره برای تهیه طرح انتخاب شده و برای این منظور حدود 10 میلیارد تومان به سقف اعتبار قبلی پروژه که 40 میلیارد تومان بود اضافه شده است.

استاندار لرستان بر لزوم حفظ حق آبه کشاورزان منطقه کاکارضا تاکید کرد و گفت: آب مورد نیاز برای تامین آب شرب شهر خرم آباد به میزان هزار و 850 لیتر بر ثانیه است که در مقابل آب رودخانه کاکارضا رقم چندان زیادی نیست.

بازوند با دادن اطمینان به کشاورزان که برای حقابه آنها مشکلی ایجاد نمی شود عنوان کرد: حق آبه کشاورزی منطقه محفوظ است و از آن استفاده ای صورت نمی گیرد.