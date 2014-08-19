ظرفیت های گردشگری خراسان جنوبی به خوبی معرفی نشده است/لزوم احیاء ساختار و الگوی معماری شهرسازی اسلامی

به گزارش خبرنگارمهر، حسن رمضانی ظهر سه شنبه در نخستین نشست هم اندیشی احیاء و بهره برداری ابنیه تاریخی، فرهنگی خراسان جنوبی اظهارکرد: صیانت، حفاظت و احیاء ساختار و الگوی معماری و شهرسازی اسلامی ضرورت عصر حاضر است.

وی با بیان اینکه درخراسان جنوبی ظرفیت های بسیاری در حوزه میراث فرهنگی وجود دارد، افزود: در حال حاضر توانمندی های حوزه گردشگری در خراسان جنوبی بالقوه است.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی ادامه داد: در گذشته در حوزه گردشگری استان ضوابط بازدارنده بسیار زیادی وجود داشته است که در این دولت برای رفع آنها گام های موثری برداشته است.

وی افزود: صنعت گردشگری در خراسان جنوبی باید به صورت ویژه مورد توجه مسئولان استانی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: تاکنون به بافت تاریخی شهرها نگاه توسعه ای نشده چرا که سالیان است که با مالکین بناهای تاریخی مشکل داشته ایم که این افراد بناهای تاریخی را مایه افتخار خود نمی دانند و بیشتر به دنبال تخریب بناها هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان این‌که سند توسعه گردشگری استان مورد بازبینی قرارگرفته است، اظهارکرد: مطالعات این سند در سال‌های گذشته تا حدودی انجام شده است اما به دلیل نداشتن اعتبار لازم، نیمه‌‌تمام رها شده بود و در حال حاضر مورد بازبینی قرار گرفته است.

وی از همه دستگاه های اجرایی درخواست کرد که در رابطه با احیاء و بازسازی آثار تاریخی استان با اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی بیشترین همکاری را داشته باشند.

وی با بیان اینکه مردم درگذشته در پدید آوردن آثار تاریخی نقش گسترده ای داشته اند، افزود: امروزه نیز نگهداری و احیاء آثار تاریخی نیازمند همت مردم است.

رمضانی عنوان کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی به خوبی معرفی نشده است و در جذب سرمایه گذار برای استان دچار مشکل هستیم.

وی در پایان یاد آورشد: در خراسان جنوبی ظرفیت های گردشگری زیادی وجود دارد که تا کنون ناشناخته مانده است.