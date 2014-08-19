400 میلیارد ریال حداقل میزان سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رئیسیون بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر مشهد اظهار کرد: شهرداری مشهد پیگیر افزایش روند سرعتی در ارتباط با پروژه‌های مشارکتی است و تدبیر مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران را دنبال می کند.

وی با توضیح اینکه شهرداری مشهد در گذشته بعد از مذاکره با سرمایه‌گذار بسته‌های مشارکتی را به وی ارائه می‌داد؛ افزود: هم‌اکنون قبل از مشخص شدن سرمایه‌گذار بسته‌های بی‌نام طراحی و سرمایه‌گذاران نیز در ارتباط با موضوعات و توان مالی مختلف، سرمایه‌‌گذاری خود را با پروژه مدنظر آغاز می‌کنند.

معاون مشارکت‌های اقتصادی شهردار مشهد گفت: حداقل میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهرداری بین 400 تا 500 میلیارد ریال است.

وی همچنین در ادامه تاکید کرد: پروژه‌ها تا سقف 100 میلیارد ریال احتیاج به مصوبه شورای شهر ندارند.

رئیسیون بیان کرد: برای ذهنیت‌هایی که در مورد سرمایه گذاران وجود داشت به دنبال حل آن بودیم و این بسته‌های بی‌نام در کمیسیون‌های شورا بحث و در در صحن علی شورا به تصویب می‌رسند.

وی گفت: 57 روز باید از ابتدا تا انتهای سرمایه‌گذاری با نظر شورا به پایان برسد و سپس گزارش و نام سرمایه‌گذار از حیث مالی و نام آن به کمیسیون اقتصادی ارائه می‌شود.