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۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۰۹

دوازدهمین یادواره شهدای ماهان برگزار می‌شود

دوازدهمین یادواره شهدای ماهان برگزار می‌شود

کرمان – خبرگزاری مهر: دوازدهمین یادواره شهدای بخش ماهان، با روایتگری فرمانده سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این یادواره شهدای با روایتگری سردار مارانی، فرمانده سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان روز پنجشنبه 30 مرداد پس از نماز جماعت مغرب و عشاء در محل مسجد جامع این شهر برگزار می‌شود.

گفتنی است مراسم استقبال از دو شهید گمنام نیز ساعت 16 روز پنجشنبه در محل میدان میثاق با شهدا و مراسم عطر افشانی و غبارروبی گلزار مطهر شهدای بخش های ماهان، جوپار و محی آباد برگزار می‌شود.

همچنین هشتمین یادواره شهدای روحانی و طلبه وسومین یادواره شهدای محله خیابان امیرکبیر با سخنرانی حاج سید محمدحسین حائری زاده در مسجد امام علی(ع) برگزارخواهد شد.

لازم به ذکر است، هجدهمین یادواره 24 شهید روستای شاهرخ‌آباد از توابع شهر کرمان نیز روز پنج‌شنبه سی‌ام مردادماه بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینیه شهداء شاهرخ‌آباد این روستا برگزار می‌شود.

برگزاری نمایشگاه عکس دفاع مقدس و نمایشگاه کتاب از برنامه‌های جانبی این یادواره خواهد بود.

کد مطلب 2353450

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