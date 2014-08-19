تجاوزگری که با کشتن تبلیغ می کند/ فناوری پیشرفته در خدمت اهداف جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی

ایجاد درآمدهای کلان برای مقاصد جنگ طلبانه از راه صادرات سلاح و تجهیزات نظامی فوق پیشرفته از جمله برنامه هایی است که از سوی سردمداران تل آویو دنبال می شود. در همین راستا صنایع نظامی این رژیم طی دهه های اخیر رشد قابل توجهی داشته و توانسته اند توجه عاملان کشتار انسان ها در سراسر جهان که در قابل خریداران جنگ افزار فعالیت می کنند را به خود جلب کنند. اما چنین توجهی دلایلی دارد که این گزارش به آن پرداخته است.

جی-نیوس (G-NIUS) از جمله مراکز تولید تسلیحات مجهز به فن آوری مدرن در اراضی اشغالی به شمار می رود. "یواو هیرش" مدیر بخش فروش این شرکت از آن به عنوان یکی از نخستین صادرکنندگان ربات های جنگنده در جهان نام می برد. یک مدل از این ربات ها با عنوان "گواردیوم" (Guardium) از سال 2007 در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه مورد استفاده قرار گرفته است. این جنگ افزار مجهز به سیستم کنترل از راه دور و یا کنترل خودکار است که به آن توانایی حرکت و فیلمبرداری از مناطق تحت درگیری را می دهد.

هیرش می گوید ربات جنگنده گواردیوم با موفقیت ماموریت های 60 هزار ساعته را پشت سر گذاشته و توانسته است از به خطر افتادن جان خیلی از نظامیان اسرائیلی جلوگیری کند. هدف اصلی این ربات انجام ماموریت های نظامی بدون کمترین ریسک برای نظامیان تعریف شده است. بر این اساس ربات های مذکور علاوه بر این که جان نظامیان را حفظ می کنند می توانند با استفاده از سامانه های موشک انداز مجزا که قابل مونتاژ در مناطق بلند مانند پشت بام ها است، به هدف گیری و انهدام مواضع بپردازند.

شرکت جی-نیوس تنها یکی از بی شمار شرکتی است که در "پارک فناوری پیشرفته" منطقه موسوم به یوکنئام واقع در شمال اراضی اشغالی به فعالیت در زمینه فناوری نظامی جدید فعالیت می کنند. این شرکت یک بخش کوچک از سرمایه گذاری مشترک کنسرسیوم های نظامی "صنعت هوا و فضای اسرائیل (IAI)" وابسته به تل آویو و شرکت الکترونیک سامانه البیت (Elbit) وابسته به ارتش است.

سیاست های متجاوزانه رژیم صهیونیستی در منطقه موجب شده از زمان شکل گیری این رژیم در اراضی فلسطین جنگ های متعددی در منطقه رخ دهد. از این رو سران تل آویو تاکید ویژه ای بر روی تقویت ارتش نه چندان بزرگ خود با انواع سلاح ها و جنگ افزارهای پیشرفته دارند. به گفته "دان پلد" استاد اقتصاد دانشگاه حیفا نوآوری در فناوری نظامی برای اسرائیل اهمیت راهبردی و حیاتی دارد. این رویکرد موجب شده که طی دهه های اخیر صنایع وابسته به جنگ نقش بارزی در سیاست و اقتصاد این رژیم بازی کنند.

به بیان دیگر اقتصاد رژیم اسرائیل ارتباط مستقیمی با جنگ دارد به طوری که هزینه های هنگفتی که در این حوزه صرف می شود بدون جنگ افروزی نمی تواند توجیهی داشته باشد. در کنار این موضوع نیز وقوع هر جنگی به فرصتی برای استفاده از سلاح های جدید و تبلیغات برای نشان دادن توانایی این جنگ افزارها به شکلی عملی تبدیل می شود و توجه مشتریان را از دیگر مناطق جهان به خود جلب می کند.

سایت تخصصی نظامی انگلیس موسوم به "Jane's" رژیم صهیونیستی را در رده ششم صادرکنندگان تجهیزات نظامی و جنگ افزار در جهان قرار داده است. این رژیم در سال 2012 تسلیحاتی به ارزش 2.4 میلیارد دلار به مناطق جنگ خیز جهان صادر کرده که این مبلغ معادل 300 دلار درآمد به ازای هر شهرک نشین صهیونیست است.

این در حالی است که میزان مذکور برای کشورهایی که در جمع صادرکنندگان برتر این فهرست قرار دارند به مراتب کمتر است. به عنوان مثال سهم هر شهروند آمریکایی از صادرات سلاح توسط این کشور به عنوان بزرگترین صادرکننده در جهان تنها 90 دلار است. نکته قابل توجه این که درآمدهای سرشار از محل فروش تسلیحات نظامی برای صهیونیست ها هر سال در حال افزایش است. بر اساس اعلام موسسه تحقیقات صلح سیپری (Sipri) استکهلم صادرات نظامی اسرائیل طی سال های 2001 تا 2012 دو برابر شده است.

طی این سال ها درآمدهای حاصل از فروش این تسلیحات هزینه چندین جنگ رژیم صهیونیستی علیه همسایگانش را تامین کرده است. با تولید هر جنگ افزار جدید، دست اندرکاران صنایع نظامی اسرائیل بی صبرانه در انتظار سرگرفتن جنگی تازه در منطقه به منظور بهره برداری از محصولات خود هستند، زیرا به گفته پلد استاد دانشگاه حیفا نشان دادن کارایی عملی سلاح ها در جنگ ها بهترین تبلیغ و عامل استقبال خریداران این محصولات به شمار می رود.

صنایع نظامی اسرائیل (IWI) یکی دیگر از مراکز تحقیق و تولید جدیدترین سلاح های سبک، خودکار، تهاجمی، موشک انداز و نارنجک انداز است. IWI تامین کننده اسلحه های موسوم به اوزی (Uzi) برای ارتش صهیونیستی است. همچنین سلاح های تهاجمی دیگری از جمله تاور (Tavor) و نگو (Negev) از تولیدات آن است. از دیگر تولیدات IWI سلاح موسوم به "عقاب صحرا" است که به دلیل بزرگی و سنگینی کمتر توسط نیروهای ارتش استفاده می شود و معمولا در فیلم های جنگی هالیوودی کاربرد دارد.

صنایع نظامی اسرائیل با چنین محصولات کشنده ای به یکی از موفق ترین تولیدکنندگان اسلحه تبدیل شده است. زمانی که IWI در سال 2005 خصوصی شد تنها 70 کارمند داشت اما در حال حاضر با قرار گرفتن در ردیف 5 شرکت بزرگ تولیدکننده سلاح های تهاجمی جهان، بیش از 500 نفر را در خطوط تولید خود به کار گرفته است.

"گیل واینمان" از مقامات IWI در مورد علت استقبال از محصولات این شرکت می گوید: ما تجربیات بسیار خوبی از کاربرد این سلاح ها در اسرائیل داریم، تجربیاتی که کاملا واقعی و میدانی است، نقطه قوت ما همین است. منظور واینمان از تجربیات عملی در واقع عملیات نظامی است که هر از گاهی ارتش اسرائیل به بهانه های مختلف علیه فلسطینی ها انجام داده و طی آن انواع سلاح های جدید خود را مورد آزمایش قرار می دهد. آخرین نمونه این عملیات حمله همه جانبه به نوار غزه بود و در جریان آن حدود 2 هزار نفر که بیشترشان زنان و کودکان بی گناه بودند، به شهادت رسیدند.