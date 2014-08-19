به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق صالحی منش، بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل راه و شهرسازی استان قم که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: در طول هشت ماهی که در دولت جدید در خدمت آقای نصراللهی زاده بودیم تلاش‌ها و همراهی‌های ایشان را مشاهده کردیم که جا دارد از خدمات ایشان تقدیر شود.

وی گفت: موقعیت استان قم ویژه بوده و از وضعیت خاصی برخوردار است که امیدواریم بدست توانمند وزیر راه و شهرسازی بتوانیم از این فرصت تاریخی برای ارائه بهتر خدمات به مردم و زائران استفاده کنیم.

استاندار قم، با بیان اینکه قم در شاه‌راه مواصلاتی کشور قرار دارد افزود: این امر هم فرصت و هم تهدید به شمار می‌رود که اگر جاده‌های مناسب و خطوط ریلی مطلوب داشته باشیم بهترین خدمت به زائران و مجاوران شهر کریمه اهل بیت(ع) خواهیم داشت.

حجت الاسلام صالحی منش، عنوان کرد: وقتی با یک تعطیلی مختصر در کشور مواجه می‌شویم شاهد راه بندان‌هایی در ورودی‌ها و خروجی استان قم هستیم که این راه‌های کنونی ظرفیت پذیرش مسافران را ندارد که امیدواریم برای اتوبان‌های منتهی به قم کارهای جدی صورت گیرد.

وی از معاون وزیر راه و شهرسازی که در جلسه حضور داشت خواست تا اجرای قطار سریع السیر قم به تهران را با جدیت دنبال کنند.

استاندار قم، با بیان اینکه در زمینه قطار شهری قم نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است، افزود: امیدواریم با همکاری دولت تا دهه فجر امسال شاهد افتتاح 4 و نیم کیلومتر از مونوریل قم باشیم و مردم قم و زائران از این وسیله حمل و نقل شهری استفاده کنند.

