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۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۱۹:۱۱

آرامی:

حضور متوزان زنان در اجتماع ایرانی بیانگر دمکراسی سالم کشور است

حضور متوزان زنان در اجتماع ایرانی بیانگر دمکراسی سالم کشور است

اردبیل – خبرگزاری مهر: نماینده معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری معتقد است حضور متوازن امروز زنان در اجتماع ایرانی مصداق بارز دمکراسی سالم کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهین آرامی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک با دهیاران و اعضای شورای شهر زن اردبیل تصریح کرد: بانوان به عنوان بازوهای حمایتی دولت هستند و امروز دولت به حضور بانوان در عرصه های مختلف اجتماع به دور از افراط و تفریط ایمان دارد.

به گفته آرامی حضور امروز زنان در عرصه اجتماعی یک سرمایه برای کشور تلقی شده و چشم انداز دولت تحقق تعدل و توازن جنسیتی در تمامی عرصه ها است.

وی با بیان اینکه معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری در تلاش است حضور کارآمد زنان را ارتقا بخشد، ارتقا این نهاد اجرایی از مشاوره به معاونت را در راستای تحقق این مهم مثبت ارزیابی کرد.

به گفته آرامی امور بانوان نهاد ریاست جمهوری درصدد است با شناسایی آسیب های حوزه زنان زمینه بهبود حضور این گروه را فراهم کند.

وی از تشکیل 13 کارگروه تخصصی زنان و خانواده یاد کرد و افزود: در این کارگروه ها اتاق های فکری با حضور نخبگان و تحصیل کردگان زن برای ارائه راهکارهایی جهت رفع آسیب های اجتماعی پیش بینی شده است.

نماینده معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری معتقد است بسیاری از مشکلات از جمله قانون استخدام خدمات کشوری و اشتغال توسط اتاق های فکر برای برنامه ششم توسعه طرح موضوع شده است.

فاصله اشتغال زنان و مردان در اردبیل بالا است

وی با تاکید به اینکه مشکل اشتغال زنان در کشور همه گیر است، اضافه کرد: آمارها نشان می دهد شکاف اشتغال زنان و مردان در استان اردبیل بالا است.

آرامی با اذعان به اینکه امسال دولت با محدودیت اعتباری مواجه بود، ادامه داد: دغدغه معیشت زنان در قالب بنگاه های خرد و زود بازده دنبال می شود.

وی ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک سهم زنان در عرصه های مدیریتی بهبود یابد و افزود: زنان مدیر و کارآفرین علاوه بر تخصیص بهینه منابع باید در مدیریت منابع انسانی نیز سهم داشته باشند.

کد مطلب 2353464

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