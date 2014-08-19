هوشمند سازی مدارس منطقه آزاد انزلی از از اولویت های اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مسرور عصر سه شنبه در جلسه مشترک با مهدی حاجتی مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان بر تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد انزلی تاکید شد.

وی همچنین با اشاره به نقش مناطق آزاد به عنوان الگوی توسعه ایران 1404 اظهار داشت: گسترش همکاری ها و توسعه مشارکت های این سازمان با آموزش و پرورش گیلان در راستای ارتقا ارائه الگوهای جدید در حوزه های فرهنگی و آموزشی می تواند در افزایش کیفیت خدمات آموزشی به دانش آموزان مدارس منطقه نقش بسزایی ایفا کند.

مسرور با تاکید بر بحث کیفیت بخشی و ارتقا سطح مدارس این منطقه گفت: هوشمند سازی مدارس منطقه با همکاری آموزش و پرورش و تجهیز فضاهای آموزشی، امکانات، تجهیزات مورد نیاز از اولویت های این سازمان در حوزه آموزشی است، برنامه ریزی شده تا دانش آموزان مدارس محدوده از مهرماه سال جاری با لباس فرم مناسب در مدرسه حاضر شوند.

وی در ادامه خواستار همکاری های مشترک آموزش و پرورش گیلان و این سازمان برای شناسایی و تجلیل از دانش آموزان برتر ساکن محدوده منطقه شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان نیز در این دیدار با تشکر از حمایت های صورت گرفته سازمان منطقه آزاد انزلی از مدارس محدوده این منطقه، استمرار و افزایش این حمایت ها را خواستار شد و گفت: افتخارات کسب شده دانش آموزان گیلانی در اخذ رتبه های برتر کنکور امسال مایه دلگرمی نظام آموزشی و مردم گیلان شد و نشان از استعداد و ظرفیت فراوان این استان در مباحث علمی و آموزشی در سطح کشور دارد.

مهی حاجتی افزود: قصد داریم با حمایت استانداری گیلان و سازمان منطقه آزاد انزلی همایش با شکوهی با حضور دانش آموزان برتر کنکور سال جاری و خانواده های آنان به منظور تجلیل از افتخار آفرینی های این دانش آموزان در منطقه آزاد انزلی برگزار کنیم.

به گزارش مهر، شورای آموزش پرورش مناطق آزاد بنا به مصوب مجلس شورای اسلامی به ریاست رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آن منطقه تشکیل و اعضای آن با حکم وزیر آموزش و پرورش منصوب می شوند و این شورا عهده دار وظایف و اختیارات آموزش و پرورش در محدوده آن منطقه است.