شعبه بانوان خانه کشاورز در اردبیل راه اندازی شد/ضرورت ایجاد نمایشگاه دائمی تولیدات زنان

به گزارش خبرنگار مهر، ماریا موسوی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک با دهیاران و اعضای شورای شهر زن اردبیل تصریح کرد: این طرح برای اولین بار در استان اردبیل اجرا شده و مورد استقبال استان های دیگر نیز قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه 14 هزار و 563 فعال زن در حوزه کشاورزی استان شناسایی شده اند، اضافه کرد: در عین حال رسیدگی به معیشت و رفاه این گروه متناسب با مطالبات نیست.

موسوی تاکید کرد: زن روستایی در کنار کار خانگی مشاغل دیگری نیز در دست دارد و امروز شاهد کاشت زعفران، تولید قارچ، تولید صنایع دستی و دامداری توسط زنان روستایی اردبیل هستیم.

به گفته مشاور امور بانوان استاندار در بدو سفر رئیس جمهور آمار و اطلاعات دقیق حوزه بانوان تمامی دستگاه ها برای برنامه ریزی و تصمیم سازی اخذ شد.

وی با تاکید به اینکه تمامی این آمار درست و دقیق است، اضافه کرد: آمارها نشان می دهد نرخ اشتغال زنان اردبیلی 13 درصد و نرخ بیکاری شهری 27.7 درصد است.

به گفته موسوی این در حالی است که استعدادهای قابل توجهی در نیروی کار زنانه استان وجود دارد و امروز از 600 دهیار در اردبیل 50 دهیار زن هستند.

وی با اذعان به اینکه بانوان اردبیلی نیمی از جمعیت این استان را شامل می شوند، اضافه کرد: در عین حال از 500 تعاونی زنان فقط 167 مورد فعال است.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استاندار در ادامه صحبت های خود به ضرورت فعال سازی صندوق های خرد اشاره کرد و افزود: هشت صندوق خرد زنان روستایی که 1.3 درصد از تعداد کل کشوری را شامل می شود پاسخگو نیست.

وی تاکید دارد که با صندوق های خرد می توان بخشی از مطالبات زنان روستایی را پاسخ گفت.

موسوی در ادامه صحبت های خود به ضرورت تشکیل نمایشگاه دائمی عرضه تولیدات زنان اشاره کرد و افزود: این مطالبه از رئیس جمهور خواسته خواهد شد.

مشاور امور بانوان استاندار با بیان اینکه تمامی زنان استان یا فعال اند و یا علاقه مند به فعالیت هستند، بیان داشت: در عین حال مکان مناسبی برای عرضه محصولات بانوان استان وجود ندارد.

وی ایجاد تفرجگاه مناسب برای بانوان، اسجاد مجتمع ورزشی ویژه بانوان و توجه به اعتبارات حوزه بانوان به ویژه در بخش پژوهش را مطالبات دیگر امور بانوان استان اردبیل از رئیس جمهور عنوان کرد.

موسوی افزود: با توجه به رتبه سوم استان در شیوع سرطان و شیوع پنج سرطان در میان زنان اردبیلی ایجاد بیمارستان تخصصی زنان در این استان به همراه ایجاد مرکز تحقیقات سرطان ضرورت ویژه دارد.