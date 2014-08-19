به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسين دهنوي، عصر امروز در گردهمايي همسران روحانيون استان يزد كه به همت اداره كل تبليغات اسلامي استان يزد برگزار شد، اظهار داشت: يكي از آفت هاي مهمي كه در خانواده ها وجود دارد و متاسفانه اغلب خانواده ها از آن غافل هستند، عدم آگاهي از ويژگي هاي شخصيتي مردان و زنان است.

وي عنوان كرد: مردان و زنان اغلب نمي دانند كه جنس مخالف آنها، موجودي با ويژگي هاي شخصيتي و جنسيتي متفاوت است به همين دليل درگير برخي سوء تفاهم ها، سرخوردگي ها و ناراحتي ها مي شوند.

دهنوي خاطرنشان كرد: اين عدم آگاهي سبب شده برخي زوج ها بيش از 20 سال از يكديگر دلگير بوده يا نسبت به يكديگر بي تفاوت باشند بدون آنكه علت اين فاصله را بدانند.

اين كارشناس برجسته امور خانواده عنوان كرد: برخورد همسران با همديگر بايد با توجه به روحيات و ويژگي هاي جنس مخالف باشد نه با توجه به ويژگي هاي خود شخص به عنوان نمونه يك زن نبايد علايق و اولويت هاي خود را با علايق و اولويت هاي همسر خود يكسان بداند.

قياس به نفس عامل اختلافات زناشويي است

وي تصريح كرد: از مشكلات بزرگ زنان و مردان در خانواده ها به عنوان زن و شوهر، قياس به نفس كردن است در حالي كه مثلا در بعد عاطفي، زنان ويژگي شدت عواطف و مردان ويژگي كمرنگي عواطف را دارند و نبايد اين ويژگي مردان را به پاي بي توجهي آنها گذاشت.

دهنوي همچنين به بيان برخي از ويژگي هاي زنان و مردان در مواجهه با مسائل مختلف با بيان مصداق هاي متعدد پرداخت و بيان كرد: بايد واقعيت ها را در مورد ويژگي شخصيت هاي مردانه و زنانه قبول كرد.

وي از زنان به عنوان موجوداتي جزئي نگر و از مردان به عنوان انسانهايي كلي نگر ياد كرد و افزود: همين ويژگي شخصيتي عامل بسياري از اختلافات زناشويي است.

تشريح سبك زندگي اسلامي در ميان همسران روحانيون استان يزد

معاون امور فرهنگي و بانوان اداره كل تبليغات اسلامي استان يزد نيز در حاشيه اين مراسم به خبرنگار مهر گفت: اين همايش با حضور بيش از 300 نفر از همسران روحانيون و طلاب استان يزد برگزار شده است.

فرح طالعي با بيان اينكه اين برنامه با هماهنگي اداره كل تبليغات اسلامي استان يزد برگزار شده است، عنوان كرد: هدف از برگزاري اين جلسات، معرفي سبك زندگي اسلامي است.

وي خاطرنشان كرد: نظير اين مراسم براي بانوان مبلغه استان يزد نيز برگزار شده است.