80 درصد تعهدات ثبت احوال اردبیل در صدور کارت هوشمند محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله امینی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای انفورماتیک و توسعه تجهیزات ثبت و احوال اردبیل اضافه کرد: در این مدت ثبت و احوال استان اردبيل با صدور 40 هزار و 359 كارت هوشمند صادر کرده است.

وی با بیان اینکه اردبیل با صدور این زمیان کارت ملي رتبه اول كشور را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: برای سال 93 تعهد ثبت و احوال استان در صدور كارت هوشمند ملي 50 هزار و 820 فقره کارت هوشمند ملی در نظر گرفته شده است.

به گفته امینی، استان اردبیل تنها استان کشور است که در تمام شهرهای آن همزمان تجهزات صدور کارت ملی هوشمند ایجاد و برای متقاضیان صادر می شود.

وی با بیان اینکه اردبیل در زمینه صدور کارت هوشمند سال اولی ها نیز جزو استان های برتر کشور است، یادآور شد: براین اساس هم اکنون جامعه هدف برای صدور کارت هوشمند در شهرستان نیز به اتمام رسیده و در مرکز استان نیز در حال تکمیل است.

مدیرکل ثبت احوال استان با بیان اینکه سال اولی به افراد بالای 14 سال اطلاق می شود، تصریح کرد: این افراد به همراه کسانی که می خواهند برای اولین بار شناسنامه خود را عکس دار نمایند، می توانند برای صدور کارت خود اقدام کنند.