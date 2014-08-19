دولت برای جذب مشارکت مردم در فعالیت های فرهنگی تلاش کند

به گزارش خبرنگار مهر، كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در 23و 24 مرداد ماه به جهت بررسي مشكلات فرهنگي در استان گلستان حضور داشتند. نماينده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شوراي اسلامي ضمن ابراز خرسندي از سفر كميسيون فرهنگي مجلس به گلستان، گفت: اين سفر باعث تبادل نظر و شناخت بيشتر بين مسئولين در استان و اعضاي كميسيون فرهنگي شد.

در اولین روز از سفر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به گلستان، جلسه شورای فرهنگ عمومی و کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان با حضور آیت الله نومفیدی نماینده محترم ولی فقیه در استان، استاندار گلستان، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی ، معاونین استاندار و حدود 170 نفر از مدیران کل، مسئولین، فعالان فرهنگی و اجتماعی و ... برگزار شد.

حجت الاسلام سيد علي طاهري در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این سفر گفت: حضور كميسيون فرهنگي مجلس در استان سبب شناخت بهتر كميسيون نسبت به حوزه هاي فرهنگي در كشور و هم مطلع شدن از چالش هاي پيش رو در استان شده است.

سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: پيگيري برخي مسائل و پيش بيني راهكارهايي براي رفع مشكلات فرهنگي جز مهمترين دستاوردهاي سفر كميسيون فرهنگي به استان گلستان به شمار مي رود.

حجت الاسلام طاهري خاطر نشان كرد: سفرهاي استاني كه كميسيون فرهنگي با دو هدف كلي آشنايي با ظرفيت استانها در كارهاي فرهنگي و آشنايي با مشكلاتي كه دستگاههاي فرهنگي در استانها است.

نماينده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شوراي اسلامي هدف سفر كميسيون فرهنگي را بيان مسائل كلي در بخش فرهنگ عمومي كشوردانست و افزود: توقعي كه كميسيون از اعضاي شوراي فرهنگ عمومي در استانها دارد اين است كه شوراها فعال و كارآمد باشند.

وي يادآور شد: دستگاهها به جاي اينكه بيشتر تكيه به بودجه از سوي دولت داشته باشند بهتر است به سراغ راهكارهايي باشند تا بتوان فعاليت فرهنگي را مبتني بر حمايت مردمي پيش برد.

"علی اصغر طهماسبی" معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان هم در تشریح برنامه های سفر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به استان گفت: در اولین برنامه ، کمیسیون فرهنگی در شورای فرهنگ عممومی استان حضور یافتند. در این نشست استاندار گلستان طی سخنانی به بیان فعالیتها و عملکرد حوزه فرهنگی استان از جمله تدوین سند چشم انداز فرهنگی و اجتماعی استان پرداخت و حضرت آیت الله نورمفیدی نیز مسائلی را پیرامون حوزه فرهنگ از نگاه اسلام با اشاره به دیدگاههای مقام معظم رهبری در این خصوص، بیان داشتند.

رئیس کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان تصریح کرد: شرکت در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان گنبد کاووس با حضور فرماندار ویژه، امام جمعه و نماینده مردم گنبد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از روحانیون شیعه و سنی استان، از دیگر برنامه های سفر اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس به استان گلستان بود.

وی افزود: نشست با فعالان فرهنگی و نمایندگان سازمانهای مردم نهاد استان، حضور و ایراد سخنرانی در خطبه های نماز جمعه شهرستانهای گرگان، آق قلا، بندرترکمن و کردکوی، بازدید از اماکن فرهنگی و مذهبی استان از جمله امام زاده عبدالله گرگان، برج قابوس و امام زاده یحیی ابن زید شهرستان گنبد، بازدید از پارک موزه در حال ساخت دفاع مقدس گرگان، دیدار با امام جمعه محترم شهرستان گنبد کاووس و شرکت در مراسم روز فرهنگ پهلوانی و ورزشهای زورخانه ای در زورخانه پوریای ولی گرگان که با جشن گلریزان کمک به مردم غزه همراه بود، از مهمترین برنامه های سفر دو روزه اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس به استان گلستان بود.



طهماسبی خاطرنشان کرد: در جمع بندی جلسات برگزار شده مقرر گردید موضوعات مطروحه در این دیدارها در خصوص مسائل فرهنگی استان تا حصول نتیجه از سوی طرفین پیگیری شود.

گفتنی است، در پی سفر دوروزه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به استان گلستان ، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از دکتر صادقلو استاندار گلستان تقدیر و تشکر کرد. در متن این پیام آمده است :



ضمن آرزوی توفیق برای جنابعالی ، بدینوسیله از مساعی و همراهی حضرتعالی و معاونین و مدیران کل استان در سفر دوروزه کمیسیون فرهنگی مجلس به استان گلستان و همچنین رضایت اعضاء در دستیابی به اهداف سفر مراتب تقدیر و تشکر اعضای کمیسیون را اعلام می داریم.

احمد سالک - رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی