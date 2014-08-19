تاکید بر ایجاد شبکه گردشگری و سلامت اکو/ دهکده سلامت در مازندران ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو از روز دوشنبه با حضور شرکت کنندگانی از هشت کشور عضو اکو در رامسر آغاز شد و مراسم اختتامیه آن شامگاه سه شنبه برگزار شد.

در بیانیه پیشنهادی اجلاس، کشورهای عضو اکو بر اهمیت بند عهدنامه ازمیر و ملحقات مربوطه به چشم انداز 2015 اکو برای توسعه منطقه اکو به عنوان یک مقصد گردشگری تاکید کردند.

همچنین هیئت شرکت کننده با اشاره به پتانسیل های گسترده در منطقه اکو در زمینه گردشگری، بویژه گردشگری سلامت و قابلیت آن برای افزایش سهم منطقه در گردشگری جهانی تاکید کردند.

نیاز فوری به سرمایه گذاری وحمایت مالی از توسعه صنعت گردشگری سلامت توسط بخش های دولتی و خصوصی با تشویق مشارکت بخش های دولتی – خصوصی در بازاریابی گردشگری سلامت و همکاری با سازمانهای گردشگری در منطقه اکو و فراتر از آن مورد تاکید اعضای هیئتها قرار گرفت.

همکاری منطقه ای در زمینه گردشگری سلامت از طریق توسعه مکانیزم های لازم برای همکاری از جمله شبکه های بانک های اطلاعاتی و انجمن های حرفه ای گسترش داده و بر اهمیت نیاز به ایجاد شبکه سلامت اکو تاکید شده است.

توسعه سیاستها و استراتژیهای ملی در زمینه گردشگری سلامت، خدمات و تولیدات کالایی، حمایت از همکاریهای گردشگری سلامت از طریق ارائه حمایت های قانونی و مدیریتی به ذینفعان از جمله بندهای این بیانیه است.

ایجاد شبکه گردشگری سلامت اکو، دستورالعمل صدور سریع رواید برای افراد نیازمند از جمله بیماران و پزشکان، ارتقای همکاریهای بین بخش ها و سازمانهای گردشگری و صنعت سلامت، تدوین و بکارگیری استاندارهای بین المللی توسط بیمارستانها، تورگردانها و ...، نیاز به ظرفیت سازی و برناه های آموزشی برای ارائه کنندگان خدمات گردشگری سلامت از دیگر موارد این بیانیه بوده است.

ایجاد پروازهای مستقیم و سایر انواع حمل و نقل، توسعه صنعت بیمه درمانی منطقه ای و بین المللی، شرکت در رویدادها و نمایشگاههای بین المللی، برگزاری نمایشگاه گردشگری سلامت اکو، کمکها یفنی سازمانهای مربوطه برای توسعه صنعت گردشگری سلامت، حمایت از موسسات مالی ملی، منطقه ای و بین المللی دولتی و خوصی برای توسعه صنعتی گردشگری سلامت، ایجاد دهکده های سلامت در مازندران با کمک کشورهای اکو از دیگر پیشنهادات این بیانیه بوده است.

ضرورت ایجاد کارگروه فنی برای بحث و تبادل نظر برای یافتن راههایی برای اهداف بیانیه از دیگر پیشنهادات بوده است.

این بیانیه در 23 بند تهیه شد که مورد تصویب اعضا قرار گرفته است.