رسیدگی سریع به مطالبات مردم اردبیل با شماره تلفن 111/شش دقیقه فرصت برای طرح درخواست

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر سه شنبه در بازید از سامانه الکترونیک تلفن 111 تصریح کرد: اگر شهروندان به دنبال سرعت بخشی به مطالبه خود هستند با شماره تلفن 111 تماس خاصل کنند.

وی با بیان اینکه تا پایان سفر رئیس جمهور این سامانه درخواست های مردمی را ثبت می کند، اضافه کرد: شش دقیقه فرصت برای طرح درخواست، شکایت و یا انتقاد برای هر تماس گیرنده در نظر گرفته شده است.

به گفته خدابخش در ابتدا کد ملی از شهروند اخذ شده و پس از پایان مکالمه کد رهگیری به وی ارائه می شود.

استاندار اردبیل تصریح کرد: رسیدگی به نتایج درخواست ها نیز باز از طریق همین سامانه خواهد بود.

وی با بیان اینکه 600 کاربر در سه شیفت در این سامانه درخواست ها را ثبت می کنند، اضافه کرد: کاربران کارکنان دستگاهی دولتی هستند که طی هفته گذشته آموزش لازم برای ثبت درخواست ها را سپری کرده اند.

خدابخش با بیان اینکه استقبال قابل توجهی از این شماره تماس شده است، ابراز امیدواری کرد درخواست های مردمی به دلیل ثبت شفاف و دقیق در کوتاه مدت رسیدگی شود.

وی در خصوص دریافت نامه افزود: شهروندانی که تمایل به ارائه نامه دارند می توانند نامه های درخواستی را فردا در دیدار عمومی رئیس جمهور در سالن تختی به ماموران مربوطه انتقال دهند.

استاندار اردبیل تاکید کرد: تمامی نامه های دریافتی نیز به صورت کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.